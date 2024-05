Oto najbardziej denerwujące problemy mieszkańca bloku. Czasem mogą doprowadzić do szaleństwa!

Jednym z najczęstszych problemów, na które skarzą się mieszkańcy, to odgłosy dobiegające z innych mieszkań. Niedawno w social mediach ukazało się nagranie, w której mieszkanka bloku skarżyła się na biegające bardzo głośno dzieci sąsiadów przez cały dzień. Jak się okazało, dzieci te hałasowały trzy kondygnacje wyżej. Sąsiedzi z dziećmi mieszkają bowiem na VII piętrze, a odgłosy były słyszalne i dokuczliwe na piętrze IV.

Ceny mieszkań w Krakowie są już porównywalne z cenami w Warszawie, a to oznacza, że mieszkania w stolicy Małopolski są coraz droższe. Ciągły wzrost cen powoduje, że coraz mniej osób stać na zakup własnych czterech kątów, jednak jak można zobaczyć w internecie, dla wielu osób zakup własnego mieszkania okazał się prawdziwym koszmarem. Nowi mieszkańcy przekonali się na własnej skórze, że jakość budownictwa nie zawsze idzie w parze ze wzrostem cen. Pomijając usterki i wady lokalu, za które odpowiada deweloper i które ma obowiązek naprawić po zgłoszeniu przez nabywcę mieszkania w ciągu 5 lat od podpisania z nim umowy przenoszącej własność, wiele innych denerwujących problemów może wyjść jeszcze później lub nie podlegają naprawie przez dewelopera.

Gęsta zabudowa to kolejna rzecz, która odbiera nie tylko przyjemność z własnego mieszkania, ale również prywatność, skoro sąsiedzi bez problemu mogą obserwować się z naprzeciwka. Coraz częściej jedyną oazą zieleni na osiedlach, w miarę niezagrożoną zabudową, są położone w pobliżu tych bloków... cmentarze. One gwarantują również pewną dodatkową przestrzeń, gdyż według dotychczasowego prawa minimalna odległość budynku podłączonego do sieci wodociągowej od ogrodzenia czynnego cmentarza musi wynosić 50 m. Jednak pomimo tego, widok na cmentarz z własnego okna nie przez każdego jest pożądany.