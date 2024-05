Podejrzane znaki na klatkach schodowych. Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. Sprawdź!

Tajemnicze znaki? Tak włamywacze oznaczają mieszkania

Na ul. Traugutta w Krakowie nad ranem grupa kilku mężczyzn naciskała na klamki u drzwi. Następnego dnia rano okazało się, że wszystkie mieszkania zostały oznaczone trzema rodzajami znaków (koło dzwonka, nieco powyżej lamperii). Poważnie zaniepokojeni mieszkańcy wezwali policję. Funkcjonariusze potwierdzili, że wszystko wskazuje na to, że zorganizowana grupa przestępcza szykuje się do działania.

Jeśli klamka ustąpi i okaże się, że mieszkanie jest otwarte, chwytają to, co w zasięgu wzroku: torebkę, portfel czy klucze.

Złodzieje wchodzą do bloków i oznaczają mieszkania, które chcą obrabować. Włamywacze o różnych porach, nawet nad ranem, chwytają za klamki i znakują miejsca, które planują okraść.

Często również podają się za policjantów, hydraulików, pracowników spółdzielni albo gazowni czy kominiarzy, by wejść do środka i sprawdzić, co mamy w domu. Taki „zwiadowca" bądź „zwiadowcy” sprawdzają także, czy właściciel jest w domu i czy w domu jest pies. Po znalezieniu dogodnego miejsca kradzieży odpowiednio je znakują.

Przekreślone kółka, „przewrócone ósemki”, falki, krzyżyki, to znaki, coraz częściej pojawiają się na klatkach schodowych. Są to informacje dla grup przestępczych: krzyżyk może oznaczać, że istnieje plan włamania, zygzak: uwaga, pies!, przekreślone kółko – w środku nie ma nic, co warto ukraść. Czasami pojawiają się literki i liczby. Zdarzają się też zaklejenia wizjerów.