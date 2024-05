Kraków. Tajemnicze, mroczne miejsca Nowej Huty i okolic. Skusicie się na takie zwiedzanie dzielnicy? Piotr Rąpalski

Nowa Huta to nie tylko zielone Łąki Nowohuckie, przestronny Plac Centralny, czy piękna aleja Róż - miejsca dobre na przyjemny spacerek. To też nie tylko Przylasek Rusiecki i Zalew Nowohucki na chwile relaksu. Nowa Huta to też sporo zapomnianych, tajemniczych miejsc z ciekawą historią. Dobrych na wyprawę inną niż pójście na leżak, piwko czy lody. Zobaczcie, czy byliście w tych zakątkach.