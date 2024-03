Zrujnowany Kazimierz, mroczne i szare Stare Miasto. Kraków w PRL wyglądał zupełnie inaczej niż teraz

Kraków w latach 70. i 80. na zdjęciach

Ludzie woleli mieszkanie w blokach, dalej od centrum

Mimo, że dzisiaj zakup mieszkania w centrum to nie lada wyzwanie i poważny koszt, w latach 70. wcale nie trzeba było mieć wielkich funduszy by móc tam zamieszkać. W tej części miasta były praktycznie same mieszkania lokatorskie. Tanie i mocno przestarzałe. Ludzie raczej garnęli się do mieszkania w blokach, w dalszych częściach Krakowa niż tutaj.