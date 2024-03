"Akwaria", bombardiery, krakowiaki, lajkoniki, "wiedeńczyki". Te tramwaje spotkamy na krakowskich ulicach

Miasto buduje i planuje budowę nowych tras tramwajowych

Sieć tramwajowa w Krakowie jest dobrze rozwinięta i cały czas jest rozbudowywana. W zeszłym roku oddano do użytku linię tramwajową do Górki Narodowej, obecnie w budowie jest linia do Mistrzejowic wzdłuż ulic Meissnera, Młyńskiej, Lublańskiej, Dobrego Pasterza, Krzesławickiej, Bohomolca i Jancarza. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na koniec 2025 roku. Miasto planuje również budowę linii tramwajowej na os Kliny, Azory, Złocień, a nawet do Wieliczki, a także przygotowuje się do budowy premetra.