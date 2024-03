Wielki horoskop wiosenny 2024: miłość, pieniądze, szczęście. Kto powinien zabrać się za poważne porządki? Sprawdź! 22.03.2024

HOROSKOP WIOSENNY 2024: dla kogo nadchodzi czas przełomu?

Wiosenne porządki przygotowują wnętrza naszego mieszkania na nadchodzące świeżość i kolor. Warto zadbać też o to, co dzieje się wewnątrz nas samych. Koniec chowania się, koniec szarości i zimna. Weź głęboki oddech, wyrzuć co złe z siebie i poddaj się wiosennemu szaleństwu. Przejdź do horoskopu i sprawdź, co będzie dla ciebie najlepsze tej wiosny.

„Wesoła myśl jest niczym wiosna. Otwiera pąki natury ludzkiej”; (Jean-Paul Sartre)

„Wiosna jest rozpuszczaniem zimy”; (Ludwik Jerzy Kern)

„Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą on budzi, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć”; (Albert Schweitzer)