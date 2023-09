Kraków nie tylko na weekend. Piękny spacer po malowniczych zakątkach Podgórza

Za sprawą Kładki Bernatki dawny "Podgórz", jak mawiają krakowianie, stał się bardziej popularny. Jednak spacerowicze zapuszczają się często tylko do knajp w rejonie Kładki, tymczasem sama dzielnica jest warta każdej spędzonej tu chwili. No i stąd, z Podgórza, są najfajniejsze widoki na Kraków! Przekonajcie się sami, zapraszamy na spacer!

Fort Benedykt

Fort 31 św. Benedykt, czyli artyleryjski fort wieżowy zbudowany przez Austriaków w XIX w., wchodził w skład Twierdzy Kraków. Aktualnie nie jest dostępny do zwiedzania, a miasto od kilku lat usiłuje znaleźć mu nowego właściciela. W ogrodzeniu często są dziury, zrobione przez amatorów przygód; nie radzimy z nich korzystać, jednak można się wybrać na spacer wokół fortu, choćby po to, by zrobić efektowne zdjęcia.