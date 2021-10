To chyba najbardziej niesamowity, a zarazem zapomniany cmentarz w Krakowie Adam Wojnar

Na niewielkim wzniesieniu w Kościelnikach (Nowa Huta) wznosi się pochodzący z 1648 roku późnogotycki modrzewiowy kościół pw. Wszystkich Świętych, ufundowany przez Barbarę Morsztynową, niegdyś właścicielki Kościelnik. To miejsce specyficzne i szczególne, gdyż dzięki inicjatywie ks. Józefa Hojnowskiego – dziś emerytowanego kapłana, powstało cmentarzysko krzyży. Jest ich ponad 200. To on zaapelował do parafian, by przynosili wszelkie porzucone i zaniedbane krzyże, lub pozostałe po remoncie mogił na pobliskim cmentarzu. Uzbierał pokaźny las krzyży...