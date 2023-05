Zupa cebulowa to dopiero początek! Zobacz, jakie francuskie dania warto przygotować [PRZEPIS]

Kuchnia francuska. Francuska zupa cebulowa, wołowina po burgundzku, quiche, clafoutis z owocami, naleśniki crepes suzette - to klasyczne dania kuchni francuskiej, które warto przygotować w domowym zaciszu. Zobaczcie przepisy!

Być może kuchnia francuska nie byłaby aż tak popularna, gdyby nie Amerykanka – Julia Child. Zachwycona daniami znad Loary, postanowiła zagłębić tajniki gotowania i nauczyć Amerykanki czym jest dobra kuchnia. Nauki pobierała w słynnej paryskiej szkole Le Cordon Bleu. Potem wydała książkę: „Francuski Szef Kuchni”. Dostała za nią prestiżową nagrodę dziennikarską Peabody Award, a nakład przekroczył 6 milionów egzemplarzy! Warto sięgnąć po tę kultową pozycję i zakochać się we francuskiej kuchni. Zobaczcie, jakie dania kuchni francuskiej można przygotować w domowym zaciszu.

Francuska zupa cebulowa (soupe à l’oignon) [PRZEPIS]

Francuska zupa cebulowa (soupe à l’oignon) Fot. Andrzej Banaś Klasyka nad klasyki francuskiej kuchni!

Składniki 2 kg białej cebuli

4 łyżki masła

1 łyżeczka cukru

2 ząbki czosnku

2 łyżeczki soli

2 łyżki mąki pszennej

1 łyżeczka czarnego pieprzu świeżo zmielonego

6 gałązek świeżego tymianku

125 ml białego wina wytrawnego

80 ml Sherry

2 l bulionu drobiowego

6 kromek chleba maślanego własnego wypieku

250 g startego sera Cheddar

Wykonanie

Cebulę pokroić w piórka, zasypać cukrem i odstawić na 1 godzinę, aby puściła sok.

Lekko odciśniętą cebulę wrzucić na roztopione masło i smażyć około 2 godziny.

Dodać czosnek, sól, pieprz i tymianek, dalej smażyć i mieszać od czasu do czasu, aby cebula nie przywierała. Cebula jest gotowa, gdy zmieni kolor na bursztynowy.

Dodać mąkę i dokładnie wymieszać.

Następnie masę cebulową zalać bulionem i gotować na wolnym ogniu przez około 1 godzinę.

Pod koniec gotowania dodać wino i sherry, doprawić solą i pieprzem,

Nagrzać piekarnik do temperatury 200 stopni, gotową zupę rozlać do żaroodpornych misek.

Każdą kromkę chleba ułożyć na wierzchu zupy i posypać serem. Piec około 20 minut aż ser się zarumieni.

Zupę podawać gorącą.

Przepis Katarzyny Helbin, właścicielki i szefowej kuchni Willi Fryderyka w Krakowie

Wołowina po burgundzku (Boeuf Bourguignon) [PRZEPIS]

Wołowina po burgundzku. Fot. Stanisław Romek Przepis spopularyzowany przez Julię Child. Kawałki wołowiny wprost rozpływające się w ustach.

Składniki na dwie porcje 500 g wołowiny - karkówki

100 g boczku wędzonego

2 łyżki oleju rzepakowego

2 łyżki masła

2 marchewki

200 g pieczarek

1 cebula

2 ząbki czosnku

4 szalotki

1 łyżka mąki ziemniaczanej

2 łyżeczki koncentratu pomidorowego

250 ml bulionu wołowego

250 ml czerwonego wytrawnego wina

2 liście laurowe

3 gałązki natki pietruszki

2 gałązki rozmarynu

1 łyżeczka suszonego tymianku Wykonanie

W garnku rozgrzać 1 łyżkę oleju i podsmażyć na nim boczek pokrojony w kostkę. Gdy boczek się zrumieni, przełożyć go do miseczki. Do wytopionego tłuszczu dodać drugą łyżkę oleju oraz 1 łyżkę masła i podsmażyć z każdej strony wołowinę pokrojoną w kostkę. Gdy wołowina się zrumieni przełożyć ją z garnka do miski.

Następnie podsmażyć drobno pokrojoną cebulę z posiekanym czosnkiem (ok. 5 minut). Dodać marchewkę obraną i pokrojoną w plasterki. Posypać mąką (najlepiej przesianą żeby nie zrobiły się grudki), wymieszać, doprawić solą i pieprzem i smażyć kolejne 5 minut. Teraz wlać bulion i wino, dodać koncentrat pomidorowy i zagotować.

Całość przelać do naczynia żaroodpornego, dodać mięso, boczek, posiekane zioła i wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 150 stopni i zapiekać przez ok. 1-1,5 godz do miękkości mięsa.

Jeżeli ktoś nie ma naczynia żaroodpornego to można wszystko dusić w garnku pod przykryciem na średnim ogniu. Raz na jakiś czas trzeba przemieszać wołowinę żeby się nie przypaliła, a w razie potrzeby dodać jeszcze trochę bulionu lub wody.

W międzyczasie na patelni na drugiej łyżce masła podsmażyć szalotki (jeżeli są małe podsmażyć w całości natomiast większe przekroić na połówki). Dodać pieczarki - najlepiej kupić jak najmniejsze, aby dodać kapelusze w całości. Jeżeli mamy duże pieczarki to pokroić je na większe kawałki i podsmażyć aż się zarumienią.

Gdy wołowina będzie gotowa, dodać pieczarki z szalotkami, wymieszać i możemy cieszyć się fantastycznym smakiem wołowiny, która najlepiej smakuje ze świeżą bagietką.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne wariacje”

Francuskie naleśniki crêpes Suzette [PRZEPIS]

Francuskie naleśniki crêpes Suzette. Ponoć najlepsze naleśniki pod słońcem! I co więcej – znane na całym świecie i serwowane w najlepszych restauracjach. Teraz możesz z powodzeniem możesz przygotować francuskie naleśniki crêpes Suzette w swoim domu. Do dzieła!

Składniki na ciasto naleśnikowe: 100 ml mleka Łaciate 3,2%

100 ml wody

75 g mąki pszennej

1 jajko

olej do smażenia Dodatkowo: 1 duża pomarańcza

50 g masła extra Mazurski Smak

50 g cukru

50 ml likieru pomarańczowego Przygotowanie:

Miksujemy składniki na ciasto naleśnikowe. Na rozgrzanej i natłuszczonej patelni smażymy 4 naleśniki.

Pomarańczę parzymy, a obieraczką ścinamy skórkę i kroimy ją w cienkie paseczki. Następnie z pomarańczy wyciskamy sok. Skórkę pomarańczową dodajemy do soku. Na rozgrzaną patelnię wsypujemy cukier i podgrzewamy do rozpuszczenia – nie wolno go mieszać. Następnie dodajemy masło i energicznie mieszamy łącząc je dokładnie z cukrem. Powoli wlewamy sok (ciągle mieszając), aby nie powstały grudki.

Gdy syrop będzie już gładki, wykładamy na patelnię pierwszy naleśnik, dokładnie moczymy go w sosie, składamy w trójkąt i przesuwamy na bok patelni. Czynność powtarzamy z resztą naleśników. Mocno rozgrzewamy zawartość patelni, wlewamy likier pomarańczowy i natychmiast podpalamy, pamiętając o zachowaniu ostrożności. Gdy ogień zgaśnie, naleśniki przekładamy na talerze. Serwujemy od razu, prosto z gorącej patelni.

Clafoutis z czereśniami [PRZEPIS]

Clafoutis z czereśniami. Fot. Sylwia Ładyga Rewelacyjne, proste ciasto pochodzące ze środkowej Francji. Tradycyjnie przygotowywany z wiśniami, ale co stoi na przeszkodzie dodać inne owoce?

Składniki na formę 26 cm ok. 400 g czereśni

150 g mąki pszennej

3 jajka

200 ml słodkiej śmietanki 12%

100 g cukru

2 łyżki masła

1 łyżka skórki cytrynowej

1 łyżka bułki tartej

Wykonanie

Wydrylowane czereśnie posypać łyżką cukru i na chwilę odstawić. Mąkę przesiać z cukrem, szczyptą soli i skórką z cytryny.

Dodać ubite jajka oraz śmietankę i dokładnie wymieszać. Formę posmarować masłem, posypać bułką tartą i ułożyć czereśnie.

Zalać ciastem i włożyć do nagrzanego na 180 stopni piekarnika na 35-40 minut.

Po upieczeniu można dodatkowo posypać cukrem pudrem.

Przepis Sylwii Ładygi, autorki bloga "Ostra na słodko"

Quiche na kruchym cieście z cukinią, fetą i szynką [PRZEPIS]

Quiche na kruchym cieście z cukinią, fetą i szynką. Quiche to rodzaj placka z kruchego ciasta i wytrawnego nadzienia zalanego masą jajeczno-śmietanową. To świetny pomysł zarówno na lunch, jak i na obiad czy pyszną kolację dla całej rodziny. W przypadku tej słonej zapiekanki na kruchym cieście nie ma jednego podstawowego przepisu – można ją przygotować z dowolnych składników. Proponujemy smakowite quiche w wiosennym wydaniu: z cukinią, fetą i szynką. Sprawdź, jak prosto je wykonać!

Quiche to wyjątkowa potrawa, która wyzwala kreatywność. Chociaż zwykle składnikami bazowymi są: jajka, śmietana, to dodatkiem mogą być twoje ulubione warzywa, różne rodzaje serów i wędlin (boczek, szynka lub kiełbasa).

Składniki na kruche ciasto 20 dag mąki pszennej

10 dag zimnego masła

1 jajko

1/3 łyżeczki soli

tłuszcz do wysmarowania formy Składniki na nadzienie 15 dag szynki (np. Kurpiowskie Specjały ZM Pekpol)

12 dag tartego żółtego sera (ementaler lub cheddar)

1/2 cukinii

2 pory

1 kostka sera feta

2 jajka

18 dag śmietany 30 proc.

sól

1 łyżeczka gałki muszkatołowej

świeżo mielony pieprz

świeża bazylia do dekoracji

Wykonanie

Mąkę przesiać do miski, dodać kawałki schłodzonego masła i posiekać nożem. Dodać jajko, sól, zagnieść dokładnie ciasto, uformować w kulę, owinąć folią i wstawić do lodówki na 30 minut.

Rozwałkować ciasto na placek i wyłożyć do wysmarowanej tłuszczem formy. Uformować wysokie brzegi, a całe ciasto podziurkować dokładnie widelcem, aby się nie podnosiło. Wstawić ciasto do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i piec 10-15 minut.

Umyć, pokroić, wrzucić na patelnię z oliwą pory i dusić na małym ogniu ok. 10 minut. Szynkę pokroić w cienkie paseczki, fetę w kostkę, a cukinię w plasterki.

Do miski wrzucić szynkę, pory, śmietanę, jajka, połowę startego sera, sól, pieprz, gałkę muszkatołową i zamieszać. Na upieczony spód wylać masę, przykryć plasterkami cukinii, startym serem, dodać fetę i piec ok. 30 minut. Gotowy quiche ozdobić pieprzem i listkami bazylii. Świetnie smakuje na ciepło i zimno.

Obłędny deser z ciasta francuskiego: millefeuille z kremem mascarpone i truskawkami [PRZEPIS]

Obłędny deser z ciasta francuskiego: millefeuille z kremem mascarpone i truskawkami. Obłędny deser z ciasta francuskiego, kremu i owoców! Millefeuille, czyli inaczej „tysiąc płatków” to francuski deser podobny do naszej napoleonki.

Składniki

2 prostokątne placki ciasta francuskiego Składniki na krem jogurtowy 200 ml śmietany 30%

100 g mascarpone

50 g jogurtu greckiego

1 op. cukru wanilinowego

50 g cukru pudru Dodatkowo 400 g truskawek (trochę odłożyć do dekoracji)

liście bazylii

cukier puder

Wykonanie:

Ciasto. Dwa placki ciasta francuskiego rozwałkować blacie. Ciasto przełożyć na papier do pieczenia, na każdym położyć kolejny arkusz papieru i przycisnąć drugą blaszką: w ten sposób ciasto nie odkształci się podczas pieczenia i nam nie wyrośnie. Piec w 180 stopniach przez 20 minut. Wyjąć z piekarnika i natychmiast przeciąć na pół. Otrzymamy 4 części, ale będziemy potrzebować tylko 3; czwarty pozostaje w zapasie.

Kwadraty posypać z obu stron cukrem pudrem i ponownie piec w temperaturze 200-210 stopni przez 4 minuty, czyli do momentu karmelizacji cukru. Wyjąć z piekarnika i ostudzić.

Krem jogurtowy. Śmietanę ubić z cukrem, następnie dodać mascarpone i jogurt, wymieszać. Przełożyć krem do woreczka cukierniczego z gładką dyszą i odstaw do lodówki na 10 minut.

Składanie. Ułóż jeden z kwadratów karmelizowanego ciasta na talerzu do serwowania, przykryj pokrojoną w kostkę truskawką i kilkoma listkami bazylii. Obwód ciasta udekoruj kępkami kremu jogurtowego, w środku ułóż cienką warstwę kremu, a następnie połóż drugi kwadrat ciasta na wierzchu. Powtórz czynności i przykryj trzecim kwadratem ciasta.

Udekoruj cukrem pudrem, pozostałym kremem, truskawkami i listkami bazylii.

Źródło przepisu: Ariete

Pain perdu, czyli francuskie tosty na słodko z sezonowymi owocami [PRZEPIS]

Pain perdu, czyli francuskie tosty na słodko z sezonowymi owocami. Śniadanie w iście francuskim stylu - pain perdu. Grzanki można przygotować na słono, lub na słodko. Wykorzystajmy letnie, soczyste owoce i zróbmy pyszne grzanki na słodko! Zobaczcie przepis! Składniki 6 kromek chleba tostowego (np. Dan Cake)

2 jajka

80 ml mleka

1 łyżka cukru

ulubione owoce (np. banan, maliny, truskawki)

olej rzepakowy do nawilżenia patelni

opcjonalnie: miód, sos czekoladowy, syrop klonowy

Wykonanie

Roztrzepać jajka razem z mlekiem i cukrem. Na patelni rozgrzać olej. Kromki chleba wymoczyć w jajku. Następnie wyłożyć na patelnię i smażyć na małym ogniu, ok. 1 minuty z każdej strony. Gotowe kromki odkładać na talerz wyłożony papierowymi ręcznikami. Podawać ciepłe, z ulubionymi owocami, polane sosem czekoladowym, miodem lub syropem klonowym.

Zobacz przepisy na inne dania z całego świata:

