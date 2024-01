Bon Appetit! Każdy miłośnik kuchni francuskiej i Julii Child zna jej charakterystyczny okrzyk. Autorka pierwszego w Stanach Zjednoczonych telewizyjnego programu kulinarnego „Francuski Szef Kuchni” oraz słynnej książki kucharskiej „Francuska sztuka gotowania” to prawdziwa ikona! Jako pierwsza kobieta skończyła słynną francuską szkołę gotowania Le Cordon Bleu. Gdyby żyła dziś – z pewnością byłaby celebrytką kochaną przez miliony!

Julia Child wzbudzała nie lada poruszenie: wysoka (1,88 wzrostu!), z piskliwym głosem i stopą, na której dobrze leżał but w rozmiarze 43. Gdyby nie zjadła po raz pierwszy ostryg oraz soli meuniere z zrumienionym masłem w słynnej francuskiej restauracji La Cauronne – być może jej życie we Francji potoczyłoby się zupełnie inaczej, a my dziś nie pokochalibyśmy francuskiej kuchni tak jak ona.

Julia i Paul – połączyła ich miłość do jedzenia

Urodzona w 1912 roku w Kalifornii, przed wojną pracowała w dziale reklamy… firmy meblarskiej. W czasie wojny została agentką OSS (amerykańska agencja wywiadu, pierwowzór CIA). Swojego przyszłego męża – Paula – poznała podczas pobytu na Cejlonie. Połączyła ich miłość do jedzenia. To Paul odkrywał przed nią nowe smaki. Ale prawdziwą miłością do dobrej kuchni zapałała we Francji. To tam na jakiś czas został wysłany jej mąż jako dyplomata. Wspomniana już sola meuniere ze zrumienionym masłem to było prawdziwe odkrycie kulinarne!

Nauka gotowania potoczyła się szybko, chociaż Julia tajniki kuchni zaczęła poznawać jako 31-latka.

Dzięki swojemu uporowi jako pierwsza kobieta skończyła w w 1951 roku prestiżową szkołę kucharską Le Cordon Bleu. Gotowanie stało się jej miłością i pasją.

W 1961 roku ukazała się jej bestsellerowa 743-stronicowa książka kucharska z przepisami na francuskie dania „Francuska sztuka gotowania” (Mastering the Art of French Cooking), napisana wraz z dwiema przyjaciółkami, Simone Beck i Louisette Betholle.

Pierwszy w historii telewizji kulinarny show z Julią Child

11 lutego 1963 roku wyemitowano (oczywiście z Julią Child w roli głównej!) pierwszy w historii telewizji kulinarny reality show! Przez kolejne lata podbił on serca telewidzów tak dalece, że doczekał się wznowień i kontynuacji, a jego prostolinijna, wielka wzrostem oraz kulinarnym kunsztem pomysłodawczyni i prowadząca – Julia Child – do dziś pozostaje ikoną sztuki kucharskiej, nie tylko dla Amerykanów. Julia Child na planie pierwszego kulinarnego show "Francuski szef kuchni". Fot. materiały prasowe Autentyzm, który był siłą programu „Francuski szef kuchni”, dziś osiągnąć próbują za pomocą stylistów żywności i nowej technologii, niemal wszystkie kulinarne gwiazdy telewizji, dla których Child jest niedoścignionym wzorem.

Warto dodać, że za swoje show w 1966 roku Julia Child otrzymała nagrodę Emmy.

Francuski szef kuchni - książkowa wersja kultowego, pierwszego w historii telewizji, kulinarnego reality show!

Miłośnicy francuskiej kuchni powinni sięgnąć nie tylko po kultową już „Francuską sztukę gotowania”. Kolejną pozycją jest „Francuski szef kuchni” - książkowa wersja kultowego, pierwszego w historii telewizji, kulinarnego reality show!

„Zdecydowanie wolę, kiedy wszystko dzieje się w sposób naturalny, jak wtedy, gdy mus nie chce opuścić formy, ziemniaki kleją się do patelni, a szarlotka powoli się zapada. Jednym z sekretów gotowania jest uświadomienie sobie, że trzeba wprowadzać poprawki, jeśli się da, lub pogodzić się z sytuacją, kiedy nie można nic zrobić – pisze we wstępie do książki Julia Child. Opowiada też o wpadkach podczas kręcenia pierwszych odcinków: „Ogólny schemat pierwszych trzech odcinków pilotażowych raczej odpowiadał mojemu stylowi, więc kontynuowaliśmy pracę na podobnych zasadach, dopracowując jedynie szczegóły. Okazało się, że nie mam wyczucia czasu, jedna minuta niczym się dla mnie się nie rożni od pięciu, co, ku mojemu przygnębieniu, wyszło na jaw już w drugim programie, kiedy po raz pierwszy przyrządzałam zupę cebulową. Musiałam zademonstrować, jak profesjonalnie i szybko sieka się cebulę, potem ją zeszklić i zrumienić, a następnie pokazać kilka sposobów podania zupy, przypiec grzanki, posypać je tartym serem i zapiec. Wykonałam te czynności w szaleńczym tempie i udało mi się wszystko pomieścić, kiedy jednak niosłam gotową zupę do jadalni, okazało się, że mamy osiem minut w zapasie. Tragedia. Musiałam więc usiąść i przez cały ten czas mówić do kamery”.

Julia i Julia, czyli Meryl Streep jako Julia Child

Jeżeli chcecie przybliżyć sobie nieco Julię Child, polecamy film Julia i Julia.

To amerykański film biograficzny. Przedstawia życie Julii Child oraz niespełnionej pisarki Julie Powell, która postanawia zmienić swoje życie i w jeden rok przygotować wszystkie 524 potrawy z książki Julii Child.

W rolę Julii Child brawurowo wcieliła się Meryl Streep. Doskonały film nie tylko dla miłośników dobrej kuchni.

Macie ochotę na francuską kuchnię z pyszną zupą cebulową na czele? Polecamy:

