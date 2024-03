Jackfruit – egzotyczny owoc w twojej kuchni. Z czym się go je? To zdrowy zamiennik mięsa. Zobacz przepisy mad

W Polsce od czasu do czasu można kupić świeżego jackfruita, ale na sklepowych półkach bez problemu znajdziecie ten egzotyczny owoc w puszcze. Co z niego przygotować? Zobaczcie przepisy. Zobacz galerię (6 zdjęć)

Osiąga nawet 30 kilogramów masy i mierzy 90 centymetrów. Jackfruit, bo o nim mowa, jest chętnie wykorzystywany przez wegan i wegetarian do przyrządzania pysznych deserów, a także burgerów, gulaszu czy wege kebabów. My mamy dla was przepisy na: makaron soba z ragù z zielonego jackfruita, ryż z żółtym jackfruitem i kremem kokosowym, lody z żółtego jackfruita i burgera z szarpanym jackfruitem i sosem teriyaki. Gotowi na egzotyczne smaki we własnej kuchni?