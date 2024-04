Jak zrobić domowe burgery? Historia hamburgerów [CIEKAWOSTKI, PRZEPISY]

Burger. To tradycyjne amerykańskie danie możemy z łatwością przyrządzić w domu, zachowując jego oryginalny charakter, urozmaicając je zdrowymi i pełnowartościowymi składnikami. Komponując je nie zapomnijmy również o dodatkach rodem z Ameryki, takich jak pochodzące z plantacji w USA migdały i żurawina.

Historia hamburgera

Najpopularniejsza kanapka świata – hamburger – swoje korzenie ma w Europie. Wywodzi się od przygotowywanej z mielonej lub siekanej wołowiny pieczeni po habsbursku, tzw. Hamburg steak. Wraz z niemieckimi imigrantami trafił do Stanów Zjednoczonych, idealnie wpisując się w tamtejsze gusta i potrzeby. Był daniem szybkim, sycącym, smacznym i jednocześnie tanim.

Nie był jednak najzdrowszym wyborem, ponieważ początkowo do jego przygotowania wykorzystywano drugorzędne składniki. Dziś bardzo wiele się w tym zakresie zmieniło, a popularny burger z kotleta smażonego na głębokim tłuszczu z prostą, pszenną bułką, ewoluował w pełnowartościowy posiłek. Wszystko dzięki temu, że postawiliśmy na najwyższą jakość i zdrowe produkty, z których go komponujemy.