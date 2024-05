Domowa sałatka Cezar. Idealna na lunch lub kolację. Zobacz przepis

Na pomysł sałatki , którą świat poznał pod nazwą Cezar wpadł Caesar Cardini, pochodzący z Włoch kucharz, który był właścicielem restauracji w meksykańskim mieście Tijuana. Wymyślił tę sałatkę w roku 1924, kiedy pewnego dnia w kuchni skończyły mu się zapasy i musiał ugotować coś z tego, co mu zostało w spiżarni.

My proponujemy nieco inna, ale nie mniej smaczna wersję tej sałatki.

Według oryginalnej receptury do przygotowania sałatki Cezar potrzebne są:

Domowa sałatka Cezar

Przygotowanie:

Sałatę dzielimy na listki, myjemy, osuszamy i rwiemy na 2-3 cm kawałki. Pierś z kurczaka myjemy, osuszamy i pozostawiamy w całości. Posypujemy solą, pieprzem i ulubionymi przyprawami po czym smażymy na patelni z dodatkiem oliwy z oliwek. Ściągamy pierś z patelni i odstawiamy, aby „odpoczęła”.

W małej miseczce przygotowujemy sos. Mieszamy ze sobą jedno żółtko, wyciśnięte przez praskę ząbki czosnku, jogurt i starty parmezan. Całość mieszamy i doprawiamy do smaku przyprawami i sokiem z cytryny. Odstawiamy do lodówki na 10 minut.

Na patelni rozpuszczamy masło, a kromki chleba tostowego kroimy w kostkę. Podsmażamy na złoty kolor. Czas na połączenie wszystkich składników. Do dużej miski wsypujemy sałatę, pokrojoną w paski pierś z kurczaka, listki rozmarynu i starty ser Gouda. Całość polewamy sosem i posypujemy grzankami.

Smacznego!