Sałata – poznaj jej zalety, o których nigdy nie słyszałeś. Właściwości, wartości odżywcze, kalorie, witaminy [PORADNIK]

Sałata uspokaja i przyspiesza gojenie ran

Sałata oczyszcza organizm i pomaga pozbyć się opuchlizny

Sałata dba o wzrok

Sałata poprawia pracę przewodu pokarmowego

Sałata to tajna broń przyszłych mam

Witamina B9, powszechnie znana jako kwas foliowy, to składnik, który ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju płodu. Jego niedobory mogą prowadzić do tak groźnych powikłań jak np. wady cewy nerwowej. Ponieważ potrzebny jest on do rozwoju układu nerwowego już we wczesnym etapie ciąży, zaleca się jego suplementowanie jeszcze przed poczęciem. Warto więc, aby kobiety zarówno spodziewające się dziecka, jak i te planujące ciążę, wprowadziły do swojej diety produkty obfitujące w tę cenną witaminę.

- Najbogatszym źródłem folianów są warzywa zielone, szczególnie spożywane na surowo – podkreśla specjalista. – Co więcej, sałata zawiera też żelazo, zapobiegające anemii. Lekkostrawna sałatka na bazie świeżej sałaty to więc prosty sposób na zadbanie jednocześnie o zdrowie mamy i dziecka.