Orkisz. Nie tylko doskonałe źródło magnezu. Zobacz, co kryje w sobie to najzdrowsze zboże opr. Magda Smoleń

Orkisz pełnoziarnisty (nieoczyszczone ziarno) wspiera nie tylko zdrowie, ale i korzystnie wpływa na samopoczucie. Poprawia koncentrację, nastrój i łagodzi stany zmęczenia – przede wszystkim ze względu na wysoką zawartość magnezu i witamin z grupy B, które działają kojąco na układ nerwowy. fot. pixabay

Orkisz należy do najstarszych gatunków pszenicy. Współczesne badania naukowe dowodzą, że jest najzdrowszy ze wszystkich rodzajów zbóż. Posiada optymalną ilość wszelkich niezbędnych do życia składników odżywczych: wysokowartościowego białka, węglowodanów, nienasyconych kwasów tłuszczowych, składników mineralnych (żelaza, magnezu, fosforu, wapnia) oraz witamin (A, E, D, B1, B2, B6). Zobacz, co jeszcze kryje w sobie orkisz.