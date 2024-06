Pszenica – co powinniśmy o niej wiedzieć? Czym się wyróżnia i dlaczego warto ją jeść?

W zależności od obróbki technologicznej, pszenica może występować w formie pełnoziarnistej lub w formie oczyszczonej. Szczególną uwagą należy objąć produkty z pełnego ziarna, gdyż to one są najbardziej nasycone składnikami odżywczymi. Przy okazji trwającej kampanii „Produkty zbożowe – pyszne i zdrowe!”, o walorach zdrowotnych i odżywczych pszenicy przypominają ekspertki - Magdalena Jarzynka-Jendrzejewska i Ewa Sypnik-Pogorzelska.

Pszenica - zdrowie z pełnego ziarna

Zawarta w nim inulina przyczynia się do lepszego wchłaniania składników potrzebnych do budowy kości, takich jak wapń, fosfor czy magnez. Jest również zasobne w kwas linolowy i linolenowy oraz witaminę E, która jest silnym antyoksydantem.

Pszenica to dużo błonnika

Produkty pełnoziarniste to, po warzywach i owocach, druga grupa produktów, które powinniśmy spożywać w ciągu dnia w największej ilości. Co zatem z białym pieczywem i oczyszczonymi produktami zbożowymi…

Pszenica to królowa wśród zbóż

W zależności od przetwórstwa ziarna, można spotkać ją nie tylko w postaci wspomnianej mąki różnego typu bądź w formie gotowych wyrobów piekarskich, ale również w makaronach, kaszach (manna, kuskus, bulgur), kluskach i płatkach śniadaniowych. Bogaty w witaminy ekstrakt z pszenicy to także popularny składnik suplementów diety i leków, a nawet kosmetyków.

- Pszenica to najpopularniejsze i wartościowe zboże, dlatego sięgajmy po nie, jeśli nie ma przeciwskazań. Pamiętajmy, że w zbilansowanej diecie jest miejsce na wszystkie składniki w odpowiedniej ilości. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do mąki białej i zwykle kupujemy pieczywo jasne, rozważmy przejście na mąkę i pieczywo pełnoziarniste. To nie oznacza całkowitej rezygnacji z pieczywa jasnego. Istotne jest, aby w diecie więcej miejsca zajmowały produkty jak najmniej przetworzone - nie tylko mąka i pieczywo pełnoziarniste, ale też otręby pszenne i makaron pełnoziarnisty. Zadbajmy o to, aby większość produktów z pszenicy, serwowanych dzieciom, stanowiły te z pełnego ziarna – dodaje Ewa Sypnik-Pogorzelska.