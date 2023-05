Dania mączne – przepisy. Potrawy z mąki. Co można zrobić z mąki pszennej na obiad? [PRZEPISY CZYTELNIKÓW]

Co można zrobić z mąki? Pampuchy, wytrawne bułeczki na ciepło, kopytka, proziaki… Zobaczcie najlepsze przepisy naszych Czytelników z mąką w roli głównej.

Prołzioki z Moszczenicy, czyli proziaki (szybkie i proste bułeczki na sodzie) [PRZEPIS]

Składniki 1/2 kg maki pszennej

1/2 kg pszennej mąki razowej

1 i 1/2 łyżeczki prołzy (sody)

1/2 litra zsiadłego mleka lub kefiru

1 łyżeczka soli

1-2 jaja Wykonanie

Do naczynia wlać mleko. Dodać pozostałe składniki i wyrobić. Ciasto powinno być wolniejsze niż na pierogi. Rozwałkować na grubość 1 i 1/2 cm i kroić nożem na kwadraty. Piec powoli z obydwu stron na płycie kuchennej lub suchej patelni. Można je jeść z masłem lub powidłem popijając mlekiem.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z z Moszczenicy Parowańce (pampuchy), czyli drożdżowe bułki na parze. Fot. Iwona Borowiec

Parowańce (pampuchy), czyli drożdżowe bułki na parze [PRZEPIS]

Składniki na około 15 sztuk

1/2 kg mąki

1 jajko

5 dag drożdży

2 łyżki cukru

szczypta soli

250 ml mleka Wykonanie

Z jednej łyżki cukru, drożdży i pół kubka mleka zrobić rozczyn. Odstawić do wyrośnięcia. W dużej misce zmieszać mąkę, sól, jajko, cukier, wlać rozczyn i dolać resztę mleka. Dokładnie wymieszać łyżką (ok. 5 minut), posypać z wierzchu delikatnie mąką, przykryć ściereczką, odstawić do wyrośnięcia (ciasto będzie rzadkie).

Gdy ciasto wyrośnie, oprószyć dłonie mąką, urywać po kawałku ciasta i formować kulę. Każdą oprószyć dodatkowo mąką.

Na duży garnek położyć czystą ściereczkę i obwiązać sznurkiem. Nie napinać zbyt mocno materiału - może być lekki dołeczek. Wlać do środka wody i doprowadzić do wrzenia. Przygotować miskę o takiej wielkości, aby można nią było przykrywać garnek.

Układać na ściereczce po 4 parowańce, przykryć miską i parować około 6-7 minut (woda cały czas musi się gotować). Podawać z karmelem lub sosem mięsnym.

Przepis Iwony Borowiec Różowe kopytka z dodatkiem buraka okraszone boczkiem. Fot. Katarzyna Jaworek

Różowe kopytka z dodatkiem buraka okraszone boczkiem [PRZEPIS]

Składniki 600 g ziemniaków

1 średni burak ćwikłowy

1 i 1/3 szklanki mąki

1 jajko

200 g boczku surowego

sól

Wykonanie

Buraka ugotować do miękkości w wodzie. Obrać i zetrzeć na tarce o drobnych oczkach. Ziemniaki obrać, ugotować do miękkości w osolonej wodzie. Odcedzić i przecisnąć przez praskę. Ziemniaki oraz startego buraka przełożyć na stolnicę. Dodać mąkę oraz jajko. Zagnieść ciasto. Z ciasta uformować wałeczki, które następnie pokroić na ukos. Kopytka wrzucić na gotującą się osoloną wodę. Gotować 5 minut od momentu wypłynięcia. Odcedzić i wyłożyć na talerz.

Boczek pokroić w cienkie paski. Podsmażyć na rumiano. Boczkiem okrasić kopytka na talerzu.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „W tradycyjnej kuchni Kasi” Białczańskie cebularze. Fot. Koło Gospodyń w Białce

Białczańskie cebularze [PRZEPIS]

Składniki na ciasto 4 szklanki mąki

1,5 szklanki mleka (ciepłe)

6 dag drożdży

płaska łyżeczka cukru

2 łyżki oleju

3 łyżeczki soli

2 jajka

Składniki na farsz cebula

masło

śmietana

sól, pieprz, wegeta Wykonanie

Ciasto drożdżowe. Z podanych składników zrobić ciasto drożdżowe, dać do wyrośnięcia.

60 dag cebuli pokrojonej w piórka zeszklić na maśle, dodać 2 łyżki śmietany, sól, pieprz, wegetę do smaku.

Ciasto rozwałkować, wykroić krążki, dać na środek farsz cebulowy. Poczekać aż podrośnie. Upiec na rumiano. Tradycyjne racuchy z jabłkami. Fot. archiwum

Tradycyjne racuchy z jabłkami od Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

Składniki 1/2 litra mleka

1/2 kg mąki

5 dag drożdży

1/2 łyżki cukru

szczypta soli

1 kg jabłek

Wykonanie

Jabłka obrać i pokroić w ósemki lub szesnastki. Wszystkie składniki włożyć do miski i wyrobić tłuczkiem do ziemniaków. Maczać jabłka w cieście i smażyć na wysokim tłuszczu.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich w Kościelcu Drożdżowe bułeczki na ciepło z farszem z kurczaka. Fot. Joanna Tokarz

Drożdżowe bułeczki na ciepło z farszem z kurczaka [PRZEPIS]

Składniki na bułeczki

5 szklanek mąki + ok. szklanka do podsypywania

2 szklanki mleka

10 dag drożdży świeżych

1/2 szklanki oleju

4 łyżki cukru kryształu

1/2 płaskiej łyżeczki soli Składniki na farsz 2 średniej wielkości piersi z kurczaka

15 dag pieczarek

duża cebula

puszka kukurydzy (ok. 200 g)

3 łyżki oleju rzepakowego

łyżeczka przyprawy gyros

po pół płaskiej łyżeczki: soli, pieprzu, papryczki ostrej, kurkumy, curry i czosnku Dodatkowo jajko

20 dag sera żółtego w kawałku Wykonanie

Mleko delikatnie podgrzać, dodać do niego drożdże i cukier, wymieszać. Do dużej miski przesiać mąkę, dodać sól, rozczyn mleczno-drożdżowy i olej. Całość wyrobić łyżką, a następnie chwilę dłonią na gładką kulę i pozostawić do wyrośnięcia pod przykryciem, w ciepłym miejscu.

Pierś z kurczaka wymyć, pokroić w drobną kostkę i podsmażyć na oleju. Doprawić przyprawami i wymieszać. Dodać drobno pokrojoną cebulkę i pieczarki. Całość smażyć aż do wyparowania wody. Wsypać przepłukaną i odcedzoną kukurydzę. Wyrośnięte ciasto ponownie wyrobić na blacie podsypanym mąką. Podzielić na pół, rozwałkować. Dużym kubkiem wykroić krążki, nałożyć na nie farsz, przykryć drugim krążkiem, zlepić tworząc szerokie krawędzie. Szklanką wyciąć małe bułeczki. Pozostałe ciasto ponownie wyrobić i rozwałkować.

Każdą bułeczkę wysmarować roztrzepanym jajkiem, posypać serem. Pozostawić ok. 30 minut do ponownego wyrośnięcia i piec przez ok. 15 minut w temp. 180 st. Bułeczki najlepiej smakują z dodatkiem sosu czosnkowego.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Rodzaje mąk. Z jakiej mąki przygotować pierogi, a z jakiej makaron?

Mąka tortowa typ 450

Wyprodukowana z wysokoglutenowej pszenicy. Do wyrobu makaronu oraz tortów, a także wszelkiego rodzaju wypieków. Najchętniej kupowana mąka.

Mąka Królowa Kuchni typ 390

Wyprodukowana ze specjalnie wyselekcjonowanego ziarna, wyborna do biszkoptów, babek oraz innych wykwintnych wypieków. Mąka krupczatka typ 500

Przeznaczona głównie do wyrobu dobrej jakości makaronu jak również zalecamy jej stosowanie do biszkoptów, babek i ciast kruchych. Mąka poznańska typ 500

Doskonała do różnego rodzaju wypieków, makaronu, ciasta na pierogi i pieczywa. Mąka wrocławska typ 500

To mąka idealna do ciasta drożdżowego, ciasta na pierogi, makaronu i naleśników. Mąka luksusowa typ 550

Luksusowa typ 550 to mąka szczególnie zalecana do potraw gotowanych i do zasmażek oraz do wypieku chleba.

