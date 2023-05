Zdrowe odżywianie: kasza. Jedz kaszę bez względu na wiek. Zobacz, jakie kasze warto włączyć do codziennego menu [PORADNIK DIETETYKA]

Kasza dla najmłodszych: manna, jaglana, owsiana

Pierwszym pokarmem noworodka jest mleko, ale z czasem ono nie wystarcza, by nasycić jego żołądek. Wraz z rozpoczęciem rozszerzania diety, czyli po 6. miesiącu życia, warto włączyć do jadłospisu malucha kasze.

- Na początek podajemy kaszę mannę, a następnie wzbogacamy posiłki dziecka o kaszę jaglaną, owsianą, jęczmienną i gryczaną. Zagęszczają one zupy, choć mogą stanowić także samodzielny posiłek z mięsem i warzywami. Warto od najmłodszych lat włączać kasze do diety dzieci, by łatwiej było im je akceptować, gdy będą już starsze – przekonuje Monika Stromkie-Złomaniec, dietetyk.