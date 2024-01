Zdrowe desery z kaszą manną lub jaglaną: rafaello, brownie, placuszki, tarta i jaglanka budyniowa. Zobacz przepisy

Manna i jaglana to często wybierane przez polskie mamy kasze do dziecięcych deserów. Manna niezmiennie od lat króluje w słodkich poczęstunkach dla najmłodszych, natomiast jaglana dopiero od niedawna zyskuje na popularności jako ich składnik. Przedstawiamy propozycje na smakowite i zdrowe desery z kaszą: rafaello z kaszy manny, brownie jaglane,placuszki z kaszy manny, tarta z kaszy manny z owocami i jaglanka budyniowa.

Jaglana i manna – oto zdrowie na talerzu

Kasza jaglana zawiera sporo żelaza, jest fantastycznym źródłem krzemu, który odpowiada za mocne kości i stawy, oraz lecytyny, pozytywnie wpływającej na pamięć i koncentrację dziecka.

Z kolei kasza manna, bardzo rozdrobniona i praktycznie pozbawiona błonnika, to kasza lekkostrawna i delikatna dla żołądka, szczególnie wskazana dla osób z chorobami układu pokarmowego. Jest też pierwszą glutenową kaszką wprowadzaną do jadłospisu niemowląt.

- Obie kasze są bardzo uniwersalne w kuchni i doskonale sprawdzają się w deserach lub na śniadanie. W prosty sposób można je więc wprowadzić również do diety malucha. Dzięki temu mamy szansę przekonać najmłodszych do jedzenia innych rodzajów kaszy. Warto spróbować! – zachęca Monika Stromkie-Złomaniec, dietetyczka i ekspertka kampanii „Lubię kaszę – kasza na stół, na zdrowie, na co dzień”.

Rafaello z kaszy manny

Rafaello z kaszy manny. Składniki (na ok. 10-15 szt.):

7 łyżek kaszy manny

1,5 szklanki mleka

2 łyżki masła

2 łyżki miodu

1 łyżka cukru

wiórki kokosowe

zapach kokosowy Wykonanie

Do garnka wlewamy mleko, dodajemy miód, masło oraz cukier i zagotowujemy. Następnie wsypujemy kaszę manną oraz wkrapiamy kilka kropel zapachu. Gotujemy parę minut, ciągle mieszając, a potem masę studzimy. Gdy wystygnie, formujemy z niej małe kulki i każdą obtaczamy w kokosie.

Autorka przepisu: Anna Gorgol / @cossiegotuje)

Brownie jaglane

Brownie jaglane. Składniki: 200 g masła

200 g gorzkiej czekolady (minimum 70%)

2 łyżki gorzkiego kakao

4 jajka

pół szklanki kaszy jaglanej + 1 szklanka wody

pół szklanki mąki orkiszowej/pszennej

1 szklanka cukru

1 łyżka cukru wanilinowego

1 czekolada mleczna na polewę

1 łyżka masła do wysmarowania formy

Wykonanie

Płuczemy kaszę na sitku pod gorącą wodą, aby kasza nie była gorzka. Gotujemy wodę i wsypujemy do niej kaszę. Gotujemy ją pod przykryciem 18 minut na małym ogniu, by wchłonęła cały płyn. Po tym czasie zdejmujemy pokrywkę i odstawiamy kaszę do wystygnięcia. Następnie rozpuszczamy masło. Jak już się rozpuści, wyłączamy palnik i do gorącego masła dodajemy połamaną gorzką czekoladę. Mieszamy, by się roztopiła, po czym odstawiamy całość do ostudzenia (masa może być ciepła).

Do miski wbijamy jajka, dodajemy cukier, cukier wanilinowy i miksujemy na puszystą masę. Dodajemy do niej czekoladową masę, mąkę, kakao i kaszę, i miksujemy wszystko tylko do połączenia składników.

Formę o średnicy 28x28 cm smarujemy masłem i wylewamy do niej masę. Pieczemy brownie 30 minut w 160 stopniach bez termoobiegu. Upieczone ciasto odstawiamy do ostygnięcia.

Czas na polewę! Czekoladę mleczną rozpuszczamy w kąpieli wodnej i polewamy nią brownie, po czym odstawiamy je do lodówki, by polewa zastygła.

Autorki przepisu: Alaantkoweblw / @alaantkoweblw)

Placuszki z kaszy manny

Placuszki z kaszy manny. Składniki: 200 g kaszy manny

200 ml mleka

2 łyżki cukru

2 jajka

do podania: ulubiony dżem i/lub świeże owoce

Wykonanie

Kaszę wsypujemy do garnka i zalewamy ją ciepłym (ale nie gorącym!) mlekiem. Odstawiamy na 10 minut. Następnie oddzielamy żółtka od białek. W oddzielnej misce ucieramy żółtka z cukrem i dodajemy je do kaszy z mlekiem. Białka ubijamy na sztywno i również delikatnie dodajemy do masy. Na patelni rozgrzewamy olej. Łyżką wykładamy małe placuszki i smażymy na niewielkim ogniu z obu stron do przyrumienienia. Podajemy z ulubionymi owocami i/lub dżemem.

Autorka przepisu: Anna Gorgol / @cossiegotuje)

Tarta z kaszy manny z owocami

Tarta z kaszy manny z owocami.

Składniki:

Spód:

230 g mąki

150 g masła w temperaturze pokojowej

1 jajko

3 łyżki cukru

20 g kakao Krem: 500 ml mleka

pół szklanki cukru

100 g masła

3/4 szklanki kaszy manny (błyskawicznej)

owoce do dekoracji

bezbarwna galaretka

Wykonanie

Do miski wrzucamy wszystkie składniki na spód i zagniatamy ciasto. Gotowe ciasto chowamy na 20 minut do lodówki, a po tym czasie rozwałkowujemy je. Formę na tartę o wielkości 24 cm smarujemy masłem, wykładamy na nią ciasto i nakłuwamy je. Ciasto w formie wykładamy papierem do pieczenia i obciążamy, np. ryżem. Pieczemy w 180 stopniach 15 minut, po tym czasie ściągamy ryż i pieczemy kolejne 15 minut.

Czas na krem! Do garnka wlewamy mleko, dodajemy cukier oraz masło. Wsypujemy powoli kaszę i gotujemy ok. 5 minut. Jeszcze ciepłą masę wylewamy na upieczony spód, dekorujemy owocami i chowamy do lodówki. Następnie rozpuszczamy galaretkę w 400 ml wody, a gdy lekko stężeje, rozprowadzamy ją po owocach. Ciasto wstawiamy do lodówki jeszcze na 2 godziny i po tym czasie jest gotowe do zjedzenia.

Autorka przepisu: Anna Gorgol / @cossiegotuje)

Jaglanka budyniowa

Jaglanka budyniowa. Składniki: 50 g kaszy jaglanej

500 ml mleka

1 łyżka budyniu

2 łyżki cukru

ulubione owoce

Wykonanie

Kaszę wsypujemy na sitko i przepłukujemy. Do garnka wlewamy 400 ml mleka, dosypujemy kaszę oraz cukier i gotujemy ok. 10-12 minut. Budyń mieszamy z pozostałym mlekiem i dolewamy na koniec, po czym wszystko zagotowujemy. Gotową jaglankę przelewamy do słoika/miseczki i dekorujemy owocami.

Autorka przepisu: Anna Gorgol / @cossiegotuje)

