Smaczne przepisy z kaszą w roli głównej. Nie tylko dla najmłodszych

Orkiszowe pierogi leniwe z kaszą jaglaną

Przygotowanie: Kaszę przepłukać na sitku i ugotować do miękkości. Odstawić do ostygnięcia. Wszystkie składniki na pierogi (ugotowaną kaszę, obie mąki i jajko) zagnieść w misce na ciasto. Odstawić je na około 15-20 minut do lodówki. W tym czasie w dużym garnku zagotować wodę. Stolnicę lub blat kuchenny podsypać mąką orkiszową. Schłodzone ciasto podzielić na 3-4 części, z każdej uformować wałeczek, a następnie spłaszczyć go lekko dłonią i odcinać ukośne pierogi/kluski. Gotować partiami - nie wszystkie naraz, bo się skleją. Wrzucać kluski na wrzątek. Od wypłynięcia na powierzchnię gotować jeszcze 2-3 minuty, po czym wyciągać kluski łyżką cedzakową na talerz i tak samo postępować z kolejną partią klusek. Podawać z jogurtem naturalnym i sezonowymi owocami.

Ser, jajko i mąka. To podstawowe składniki klusków leniwych. Taki przepis podawała już w 1871 roku Lucyna Ćwierczakiewiczowa. Co ciekawe, Hanna Szymanderska w swoich książkach kucharskich jako…

Kotleciki gryczano-kalafiorowe z natką pietruszki

Przygotowanie:

Kaszę przepłukać na sitku i ugotować do miękkości. Podobnie przygotować kalafiora. Ugotowane składniki odstawić do wystygnięcia. Do miski przełożyć kalafiora i rozgnieść go dobrze widelcem na papkę (raczej nie miksować, bo zrobi się mus). Do kalafiora dodać ugotowaną kaszę, mąkę ziemniaczaną, jajko, posiekaną natkę

i mieloną gałkę muszkatołową. Masę zagnieść dłonią. Odstawić na 15-20 minut do lodówki. Po tym czasie przygotować kotleciki: z małej ilości masy formować kulki, obtaczać w mące z ciecierzycy i delikatnie spłaszczać dłonią. Kotleciki smażyć na nieprzywierającej patelni z odrobiną oleju rzepakowego, po 2-3 minuty z każdej strony.