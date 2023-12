5 dań z kaszą gryczaną, które pokochasz. Wśród nich racuchy i pierogi z kaszą. Zobacz przepisy

Racuchy z kaszy gryczanej, placki z kaszy gryczanej z twarogiem i dymką, pierogi z kaszą gryczaną i serem, Zupa krem buraczany z podwójnie prażoną kaszą gryczaną oraz papryka faszerowana kaszą gryczaną, kurczakiem i cukinią. Oto dania z kaszą gryczaną, które pokochacie. Zobaczcie przepisy.

Kasza gryczana jest jedną z najbardziej wartościowych kasz. Spośród wszystkich jej rodzajów, zawiera najwięcej magnezu. Dzięki temu wspiera układ nerwowy dziecka, wspomaga wyciszenie

i zasypianie. Magnez wpływa też na prawidłową mineralizację kości i zapewnia wbudowywanie się wapnia w strukturę tkanki kostnej.

Kasza gryczana to również bogate źródło białka. W 100 g suchej kaszy gryczanej niepalonej jest aż 13,2 g białka - to spora ilość, biorąc pod uwagę fakt, że zapotrzebowanie na białko to około 1 g na każdy kilogram masy ciała.

Kasza gryczana – z czym to się je?

Kasza ta idealnie komponuje się z daniami mięsnymi, gulaszami czy sosami grzybowymi. Ze zmielonej kaszy można wypiekać chleb, placki i ciasta – przeznaczone szczególnie dla tych, którzy powinni unikać glutenu. W połączeniu z białym serem i warzywami stanowić będzie świetny farsz do naleśników i pierogów. Można robić z niej również kotlety oraz faszerować nią warzywa.

Racuchy z kaszy gryczanej

Racuchy z kaszy gryczanej. Fot. Anna Gorgol Składniki (na ok. 10 sztuk):

100 g kaszy gryczanej

1 jajko

1 łyżka mąki

50 g sera żółtego

Sól

1 ząbek czosnku

olej Wykonanie

Kaszę gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu i studzimy. Do wystudzonej kaszy dodajemy jajko, przeciśnięty przez praskę czosnek, starty na tarce ser, mąkę i całość doprawiamy do smaku solą. Masę dokładnie mieszamy. Następnie na patelni rozgrzewamy olej i smażymy placki z obu stron do zrumieniania. Podajemy

z ulubionymi dodatkami. Idealnie komponują się np. z sosem pieczarkowym.

Autorka przepisu: Anna Gorgol / @cossiegotuje)

Placki z kaszy gryczanej z twarogiem i dymką

Placki z kaszy gryczanej z twarogiem i dymką. Fot. Alaantkoweblw Składniki: 1 szklanka kaszy gryczanej palonej

2 szklanki wody

100 g twarogu tłustego

5 łodyżek szczypiorku z dymką

2 jajka

2 kopiaste łyżki mąki orkiszowej/pszennej

szczypta pieprzu

szczypta soli

olej do smażenia

Wykonanie

Przygotowujemy dużą patelnię, garnek i miskę. Zagotowujemy wodę w garnku, wsypujemy do niej kaszę, zagotowujemy, zmniejszamy ogień, przykrywamy i gotujemy 15 min. Wyłączamy palnik i zostawiamy kaszę pod przykryciem jeszcze 5 min., a następnie ją studzimy. Siekamy szczypiorek i dymkę. W misce rozgniatamy twaróg widelcem, dodajemy jajka i łączymy ze sobą. Dodajemy kaszę, mąkę, szczypiorek, dymkę i przyprawy. Mieszamy wszystko, by składniki się połączyły. Rozgrzewamy olej na patelni, nakładamy masę i smażymy placki do zrumienienia z obu stron. Podajemy z sosem, np. jogurtowym.

Autorka przepisu: Alaantkoweblw / @alaantkoweblw)

Pierogi z kaszą gryczaną i serem

Pierogi z kaszą gryczaną i serem. Fot. Anna Gorgol Składniki

Ciasto: 300 g mąki pszennej

1 jajko

125 ml gorącej wody

20 g roztopionego masła

sól Farsz: 100 g kaszy gryczanej

500 g sera białego półtłustego

sól

Wykonanie

Do miski wsypujemy mąkę, dolewamy gorącą wodę oraz dodajemy jajko, roztopione masło i sól. Wszystko zagniatamy mikserem lub ręcznie ok. 10 min. Gotowe ciasto chowamy w woreczek i wkładamy na pół godziny do lodówki. W tym czasie gotujemy kaszę (trochę dłużej niż zwykle, aż lekko się rozgotuje). Do ugotowanej kaszy dodajemy ser. Jeśli masa jest mało lepiąca, można wbić do niej jedno jajko. Całość solimy do smaku. Ciasto wyjmujemy z lodówki, rozwałkowujemy je i wykrajamy szklanką okręgi. Małą łyżeczką nakładamy na nie farsz

i lepimy pierogi. Gotujemy je we wrzącej, osolonej wodzie ok. 3 min. od wypłynięcia.

Autorka przepisu: Anna Gorgol / @cossiegotuje)

Zupa krem buraczany z podwójnie prażoną kaszą gryczaną

Zupa krem buraczany z podwójnie prażoną kaszą gryczaną. Fot. Czarna Wisieńka Składniki (na 7 porcji):

70 g kaszy gryczanej

1 kg buraków

2 czerwone cebule

2 marchewki

2 ząbki czosnku

2 l bulionu warzywnego

2 łyżki oleju

2 liście laurowe

2 ziela angielskie

1 łyżeczka papryki słodkiej

1/5 łyżeczki papryki ostrej

1/5 łyżeczki papryki wędzonej

sól do smaku Wykonanie

Do rondelka wsypujemy kaszę gryczaną. Zalewamy ją 2 szklankami wody, a następnie gotujemy przez ok. 7 min. Ugotowaną kaszę całkowicie studzimy. Buraki, marchewkę, cebulę i czosnek obieramy, następnie kroimy na mniejsze kawałki. Przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i posypujemy solą. Pieczemy ok. 40 min. w 200 st. C. W garnku rozgrzewamy olej. Wrzucamy upieczone warzywa, a następnie podsmażamy przez 3-4 min. Całość zalewamy bulionem. Dodajemy paprykę słodką, paprykę ostrą, paprykę wędzoną, ziele angielskie i liście laurowe. Gotujemy przez 10 min. Wyciągamy liście laurowe i ziele angielskie, a następnie blendujemy całość na gładko. Próbujemy i ewentualnie doprawiamy solą do smaku. Przestudzoną kaszę wsypujemy na suchą, rozgrzaną patelnię. Prażymy, aż stanie się chrupiąca i bardziej brązowa. Gotową zupę podajemy z podwójnie prażoną kaszą gryczaną.

Autorka przepisu: Czarna Wisienka / @czarna.wisienka)

Papryka faszerowana kaszą gryczaną, kurczakiem i cukinią

Papryka faszerowana kaszą gryczaną, kurczakiem i cukinią. Fot. Tysia Gotuje Składniki (na 5 faszerowanych papryk):

5 dużych papryk

200 g kaszy gryczanej

150 g piersi z kurczaka

1 cebula

1 mała cukinia

2 ząbki czosnku

1 puszka krojonych pomidorów

2 łyżki koncentratu pomidorowego

po 1 łyżeczce: czerwonej słodkiej papryki, ziół prowansalskich, przyprawy do kurczaka

pieprz i sól do smaku

50 g tartej mozzarelli

natka pietruszki do dekoracji

2 łyżki oleju rzepakowego

Wykonanie

Kaszę gotujemy według wskazówek na opakowaniu. Filet z kurczaka i cebulę kroimy w mniejszą kostkę. Czosnek siekamy w drobne talarki, cukinię ścieramy na tarce o grubych oczkach. Na patelni rozgrzewamy olej i szklimy cebulę. Następnie dodajemy czosnek, mięso i przyprawy. Całość przesmażamy, aż kurczak będzie złocisty. Następnie na patelnię dodajemy cukinię, chwilę smażymy i dokładamy pomidory krojone z puszki oraz koncentrat pomidorowy. Zagotowujemy i dusimy ok. 5 minut. Doprawiamy do smaku i na koniec do sosu wsypujemy ugotowaną kaszę.

Paprykom odcinamy górną część, pozbawiamy je gniazda nasiennego i wypełniamy farszem, po czym nakładamy górną część i wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200 st. C na 25 min. Po tym czasie ściągamy paprykową czapeczkę, farsz posypujemy tartą mozzarellą i zapiekamy przez kolejne 10 min. Paprykę podajemy z ulubionymi dodatkami.

Autorka przepisu: Tysia Gotuje / @tysiagotuje.pl) Polecamy przepisy:

