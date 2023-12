Pomysł na obiad: gulasz. TOP 10 przepisów na pyszny gulasz naszych Czytelników [PRZEPISY]

TOP 10 przepisów na gulasz

Dlaczego warto zrobić gulasz? To pyszne dania, które sprawdzi się z różnymi dodatkami. Gulasz z ziemniakami, kaszą, makaronem to pomysł na pyszny obiad dla całej rodziny. Przypomnijmy, że gulasz to węgierskie danie narodowe, które składa się z mięsa, cebuli i papryki. Nazwa pörkölt wywodzi się od dawnego węgierskiego słowa pergelt, co dziś oznacza przypieczony, przyrumieniony. Pörkölt podawany jest na płytkim talerzu jako drugie danie.

Do przygotowania potrawy używa się: mięsa (np. łopatka wieprzowa lub szynka, boczek), cebuli, marchwi, papryki, smalcu lub oliwy, mielonej słodkiej papryki, mielonej ostrej papryki, czosnku, bulionu lub rosołu, sosu sojowego, liści laurowych, ziela angielskiego, koncentratu pomidorowego, pieczarek, masła i mąki. Przez wiele lat danie to było podstawowym daniem pasterzy, a dopiero z biegiem lat stało się daniem narodowym. Rolnicy i pasterze smażyli początkowo kawałki mięsa z posiekaną cebulą na kawałku słoniny. Brakowało wtedy dzisiejszego głównego składnika – papryki. Kiedy papryka zawitała do Europy, zaczęła się jednocześnie kariera pörkölt w jego dzisiejszej postaci. Początkowo gulasz w tej postaci znany był tylko na Wielkiej Nizinie Węgierskiej.

Nazwa "gulasz" pochodzi od pasterzy, którzy wypasali od wiosny do jesieni bydło na nizinach. Bydło nazywano gulya, a pasterza, który je wypasał – gulyás.