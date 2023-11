Pomysł na obiad. TOP 15 obiadów na listopad. Obiady tanie i rozgrzewające [PRZEPISY]

Przepisy na obiad. Jeżeli nie macie pomysłu na jesienny obiad – podpowiadamy co ugotować w listopadzie. Gdy za oknem szaro i zimno – przygotujcie kolorowe dania, które was rozgrzeją i ucieszą oko. Zapiekanka mięsno-ziemniaczana, makaron spaghetti z boczkiem i sosem pomidorowym, a może piersi z kurczaka w cieście majonezowym? Z pewnością wybierzecie coś dla siebie.

Co na obiad? Poniżej znajdziecie przepisy na pyszny obiad, który można przygotować podczas szarych, zimnych listopadowych dni. Kaczka w pomarańczach, naleśniki z łososiem, schab po bałkańsku czy meksykański garnek z fasolą – to dania, które na pewno Wam posmakują.

Poniżej znajdziecie przepisy na pyszny listopadowy obiad:

Pierś kaczki w pomarańczach i mandarynkach

Naleśniki z łososiem w sosie szpinakowym

Schab po bałkańsku

Meksykański garnek z fasolą, kukurydzą i papryką

Ostra, rozgrzewająca węgierska zupa gulaszowa

Wołowina po burgundzku

Gęś z warzywami

Gołąbki bez zawijania z sosem pomidorowym. Proste i szybkie

Piersi z kurczaka w cieście majonezowym

Kociołek różności z szynką, fasolą i makaronem

Makaronowe muszle ze szpinakiem i bryndzą

Owocowy kurczak kukurydziany

Zapiekanka mięsno-ziemniaczana

Zapiekanka makaronowa z kurczakiem, serem i pieczarkami

Makaron spaghetti z boczkiem i sosem pomidorowym

Pierś kaczki w pomarańczach i mandarynkach [PRZEPIS]

Pierś kaczki w pomarańczach i mandarynkach. Fot. Paweł Epler Składniki piersi kacze - po jednej sztuce na osobę

sok z dwóch pomarańczy

sok z czterech mandarynek

łyżka miodu - użyłam rzepakowego

2 łyżki oleju rzepakowego

2 ząbki czosnku

2 łyżki listków świeżego majeranku

łyżka listków oregano

dwa rozgniecione ziarna ziela angielskiego

jeden rozgnieciony goździk

po pół łyżeczki pieprzu i soli

Wykonanie

Tłuszcz na piersiach naciąć głęboko, do mięsa. Z pozostałych składników zrobić marynatę, zanurzyć w niej piersi i odstawić na 2-3 godziny w chłodne miejsce. Mięso wyciągnąć z marynaty i dokładnie osuszyć. Usmażyć z każdej strony na bardzo mocno rozgrzanej patelni, najpierw skórą do dołu. Następnie włożyć do piekarnika nagrzanego do 80 stopni na 2 godziny. Jeśli ktoś nie lubi różowej kaczki, to temperatura 160 stopni i 35 minut. Ja wkładam do piekarnika pierś razem z patelnią, na której się smażyła. Przed pokrojeniem i podaniem pierś koniecznie musi odpocząć, minimum 10 minut - soki w środku przestaną krążyć i nie uciekną podczas krojenia. Można podać z pieczonymi ziemniakami lub kluskami śląskimi i sosem żurawinowym z chrzanem, czy prostą sałatą.

Przepis Agnieszki Delkowskiej, autorki bloga „Lady Kitchen”

Naleśniki z łososiem w sosie szpinakowym [PRZEPIS]

Naleśniki z łososiem w sosie szpinakowym. Fot. Małgorzata Bykowska Składniki na ciasto

400 ml wody gazowanej

300 ml mleka

2 jajka

30 dag mąki

łyżka czarnego sezamu Składniki na farsz filet świeżego łososia bez skóry

sól

pieprz czarny

pieprz cytrynowy

gałka muszkatołowa

cytryna

świeży szpinak

śmietana 30 proc.

czosnek

łyżka masła Wykonanie

Ciasto naleśnikowe. Do miski wlać, wodę, mleko, wbić jajka. Miksować dosypując mąkę, szczyptę soli i łyżkę sezamu . Do ciasta wlać odrobinę oleju, żeby przy smażeniu naleśniki nie przywierały do patelni. Ciasto musi mieć konsystencję gęstej śmietany, jeden naleśnik spokojnie wystarczy na osobę. Placki usmażyć na złoty kolor.

Farsz. Łososia posypać solą i pieprzem cytrynowym, następnie skropić sokiem z cytryny. Tak przygotowaną rybę zawinąć w folię i piec w 180 stopniach 10 minut. W momencie kiedy łosoś się piecze, przygotować sos. W rondelku podgrzać masło, dodać zmiażdżony czosnek i świeży szpinak. Dusić około 5 minut, co jakiś czas mieszając. Podlać niewielką ilością śmietany, doprawić solą , czarnym pieprzem i gałką muszkatołową. Sos gotować do momentu, aż się zredukuje.

Całość zmiksować blenderem, jeżeli to konieczne, ponownie podgrzać. Na gotowe placki naleśnikowe nałożyć rozdrobnionego widelcem łososia, zawinąć w rulonik. Naleśniki polać sosem szpinakowym.

Przepis Małgorzaty Bykowskiej

Schab po bałkańsku [PRZEPIS]

Schab po bałkańsku. Fot. Agnieszka Sznajder Składniki dla 6 osób

1 kg schabu bez kości

pęczek cebuli dymki, biała i zielona część

2 cebule

3 ząbki czosnku

czerwona papryka

3 średnie pomidory lub 1 puszka pomidorów

40 dag pieczarek

3 ogórki kiszone

sól

pieprz

słodka i ostra papryka

1/2 szklanki pomidorowej passaty

bulion





Wykonanie

Na patelni rozgrzać olej i usmażyć schab pokrojony w plastry lub inne, dowolne kawałki. Dodać kolejno pokrojone warzywa: cebulę zwykłą i dymkę, pieczarki, paprykę, ogórki, pomidory, czosnek oraz przyprawy, podlać bulionem. Zamieszać i dusić do miękkości, poczekać aż sos się zredukuje. Doprawić do smaku, podawać posypane zieleniną.

Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga "Apetyczna babeczka"

Meksykański garnek z fasolą, kukurydzą i papryką [PRZEPIS]

Meksykański garnek z fasolą, kukurydzą i papryką. Fot. Dorota Wójcicka Składniki pierś z kurczaka

marchewka

15 dag żółtej fasolki szparagowej

puszka czerwonej fasolki

1/2 puszki kukurydzy

czerwona papryka

6 pieczarek

średniej wielkości cebula

puszka pomidorów

ok. 2-3 łyżeczek soli

łyżeczka słodkiej papryki, bazylii, tymianku

1/2 łyżeczki oregano i majeranku

olej do smażenia

Wykonanie

Pierś z kurczaka pokroić w grubą kostkę, obsmażyć na 2 łyżkach oleju, przełożyć do garnka. Fasolkę szparagową pokroić na ok. trzycentymetrowe kawałki, gotować w lekko osolonej wodzie przez ok. 5 minut, odcedzić, dodać do mięsa.

Paprykę pokroić w paski i razem z marchewką pokrojoną w niedużą kostkę podsmażyć na patelni z łyżką oleju, dodać do kurczaka. Pieczarki pokroić w grube półplasterki, cebulę pokroić w kostkę, razem podsmażyć na patelni z łyżką oleju, przełożyć do garnka. Fasolkę i kukurydzę odcedzić z zalewy, dodać do reszty składników.

Pomidory pokroić w grubą kostkę, dodać wraz z zalewą.

Danie doprawić przyprawami: solą, papryką, bazylią, tymiankiem, oregano i majerankiem. Wymieszać, gotować razem przez ok. 15-20 minut.

Przepis Doroty Wójcickiej, autorki bloga „Daktyle w czekoladzie”

Ostra, rozgrzewająca węgierska zupa gulaszowa [PRZEPIS]

Ostra, rozgrzewająca węgierska zupa gulaszowa. Fot. Sylwia Ładyga Składniki 50 dag mięsa wołowego na gulasz

2 cebule

3 ząbki czosnku

2 czerwone papryki

2 łyżki smalcu

pomidory w puszce

ostra papryka, kminek mielony, słodka papryka - po łyżeczce

litr bulionu warzywnego

4 ziemniaki

sól, pieprz do smaku

Wykonanie

W garnku rozgrzać smalec, dodać posiekaną cebulę, zeszklić, wrzucić kminek oraz obydwie papryki, a następnie dodać oczyszczone i pokrojone w kawałki mięso. Wszystko przesmażyć.

Do podsmażonego mięsa dodać posiekany czosnek oraz pokrojoną w kostkę paprykę, chwilę podsmażyć. Zalać bulionem, przykryć i na bardzo wolnym ogniu dusić ok. 45 minut. Po tym czasie dodać pokrojone w kostkę ziemniaki oraz pomidory wraz z zalewą.

Dokładnie wymieszać i dusić do miękkości. Doprawić do smaku i podawać gorące! Świetnym dodatkiem jest kleks gęstej śmietany!

Przepis Sylwii Ładygi autorki bloga „Ostra na słodko”

Wołowina po burgundzku [PRZEPIS]

Wołowina po burgundzku. Fot. Stanisław Romek Składniki na dwie porcje 500 g wołowiny - karkówki

100 g boczku wędzonego

2 łyżki oleju rzepakowego

2 łyżki masła

2 marchewki

200 g pieczarek

1 cebula

2 ząbki czosnku

4 szalotki

1 łyżka mąki ziemniaczanej

2 łyżeczki koncentratu pomidorowego

250 ml bulionu wołowego

250 ml czerwonego wytrawnego wina

2 liście laurowe

3 gałązki natki pietruszki

2 gałązki rozmarynu

1 łyżeczka suszonego tymianku

Wykonanie

W garnku rozgrzać 1 łyżkę oleju i podsmażyć na nim boczek pokrojony w kostkę. Gdy boczek się zrumieni, przełożyć go do miseczki. Do wytopionego tłuszczu dodać drugą łyżkę oleju oraz 1 łyżkę masła i podsmażyć z każdej strony wołowinę pokrojoną w kostkę. Gdy wołowina się zrumieni przełożyć ją z garnka do miski.

Następnie podsmażyć drobno pokrojoną cebulę z posiekanym czosnkiem (ok. 5 minut). Dodać marchewkę obraną i pokrojoną w plasterki. Posypać mąką (najlepiej przesianą żeby nie zrobiły się grudki), wymieszać, doprawić solą i pieprzem i smażyć kolejne 5 minut. Teraz wlać bulion i wino, dodać koncentrat pomidorowy i zagotować.

Całość przelać do naczynia żaroodpornego, dodać mięso, boczek, posiekane zioła i wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 150 stopni i zapiekać przez ok. 1-1,5 godz do miękkości mięsa.

Jeżeli ktoś nie ma naczynia żaroodpornego to można wszystko dusić w garnku pod przykryciem na średnim ogniu. Raz na jakiś czas trzeba przemieszać wołowinę żeby się nie przypaliła, a w razie potrzeby dodać jeszcze trochę bulionu lub wody.

W międzyczasie na patelni na drugiej łyżce masła podsmażyć szalotki (jeżeli są małe podsmażyć w całości natomiast większe przekroić na połówki). Dodać pieczarki - najlepiej kupić jak najmniejsze, aby dodać kapelusze w całości. Jeżeli mamy duże pieczarki to pokroić je na większe kawałki i podsmażyć aż się zarumienią.

Gdy wołowina będzie gotowa, dodać pieczarki z szalotkami, wymieszać i możemy cieszyć się fantastycznym smakiem wołowiny, która najlepiej smakuje ze świeżą bagietką.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków, autorów bloga „Kuchenne wariacje”

Gęś z warzywami [PRZEPIS]

Gęś z warzywami. Fot. KGW w Konaszówce Składniki 2 filety z gęsi

1 łyżka masła

szklanka bulionu warzywnego

100 ml ciemnego piwa

tymianek

4 marchewki

cebula

200 g pieczarek

2 łyżki oleju

sól, pieprz

Wykonanie

Filety natrzeć solą pieprzem i tymiankiem. Odstawić na 30 minut. Na patelni rozpuścić klarowane masło, położyć na nim filety skórką do dołu i smażyć około 5 minut. Obrócić je i smażyć jeszcze 3 minuty. Mięso przełożyć do żaroodpornego naczynia, podlewać bulionem podgrzanym z piwem. Piec około 60 minut w temperaturze 200 stopni. Marchewkę pokroić w słupki. Pieczarki pokroić na plasterki, cebulę w kostkę. Na patelni rozgrzać olej i zeszklić cebulkę. Dodać pieczarki i marchewkę, chwilę

smażyć. Warzywa skropić wodą i dusić 10 minut. Przyprawić. Podawać z pokrojonym na plastry filetem z gęsi.

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Konaszówki

Gołąbki bez zawijania z sosem pomidorowym. Proste i szybkie [PRZEPIS]

Gołąbki bez zawijania z sosem pomidorowym. Proste i szybkie. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki na gołąbki

1/2 kg mięsa mielonego wieprzowego

600 g kapusty

1 saszetka ryżu (100g)

2 łyżki kaszy manny

2 jajka

1/2 szklanki mąki

woda

sól

pieprz

olej do smażenia Składniki na sos pomidorowy: 1/2 cebuli

5 łyżek wody

100 ml keczupu łagodnego

1,5 łyżeczki koncentratu pomidorowego

1 łyżka masła

sól

pieprz

bazylia suszona Wykonanie:

1. Ryż ugotować według przepisu na opakowaniu, Kapustę zetrzeć na tarce o dużych otworach. Posolić i odstawić do 30 minut. Po tym czasie odcisnąć powstały sok.

2. Do kapusty dodać mięso mielone, ryż, kaszę mannę, jajka oraz sól i pieprz do smaku. Dokładnie połączyć wszystkie składniki. Z masy uformować owalne kotlety. Obtoczyć je w mące.

3. Na patelni z rozgrzanym olejem obsmażyć gołąbki na rumiano z dwóch stron. Następnie przełożyć je do garnka, zalać wodą (tak by były zanurzone) i gotować około 30 minut.

4. Sos: Cebulę pokroić w kostkę. Na maśle zeszklić cebulę. Do podsmażonej cebuli dodać wodę, keczup oraz koncentrat. Wymieszać i gotować na małym ogniu około 5 minut. Sos doprawić do smaku bazylią, solą oraz pieprzem.

5. Gołąbki wyłożyć na talerz i polać sosem pomidorowym.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Piersi z kurczaka w cieście majonezowym [PRZEPIS]

Piersi z kurczaka w cieście majonezowym. Fot. Anna Hoszowska Składniki pierś z kurczaka (ok. 40 dag)

2 kopiaste łyżki majonezu

2 kopiaste łyżki mąki pszennej

2 jajka

80 g żółtego sera

1/2 czerwonej papryki

ząbek czosnku

olej do smażenia

sól, pieprz

Wykonanie

Zetrzeć żółty ser. Umieścić dwie łyżki majonezu w misce, dodać mąkę oraz żółty ser. Wbić dwa jajka a następnie wymieszać. Umyć paprykę, usunąć gniazdo nasienne, a połowę papryki pokroić w bardzo drobną kostkę. Drugą połowę papryki można wykorzystać do dekoracji talerzy. Umyć mięso i pokroić na małe kawałki. Do masy majonezowej dodać paprykę oraz mięso. Doprawić przeciśniętym przez praskę czosnkiem, solą i pieprzem. Smażyć na rozgrzanym oleju z obu stron na złoty kolor. Podawać wedle upodobania, u nas były z makaronem sojowym.

Przepis Anny Hoszowskiej

Kociołek różności z szynką, fasolą i makaronem [PRZEPIS]

Kociołek różności z szynką, fasolą i makaronem. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki 400 g fasoli Jaś

1/2 kg szynki wędzonej

1 marchewka

1/2 pietruszki

1 cebula

1 pomidor

1/2 strąka papryki czerwonej

1/2 strąka papryki żółtej

1/2 strąka papryki zielonej

2 liście laurowe

3 ziarna ziela angielskiego

1 łyżeczka kminku

3 łyżeczki koncentratu pomidorowego

150g makaronu

1 łyżka masła

1 łyżka mąki

oliwa

sól

pieprz

majeranek

Wykonanie

Fasolę przełożyć do garnka. Wlać 2 litry wody. Dodać liście laurowe, ziele angielskie i kminek. Gotować na małym ogniu około godziny. Marchewkę i pietruszkę obrać i pokroić w kostkę. Dodać do fasoli. Cebulę obrać, pokroić w kostkę i zeszklić na oliwie. Dodać do gotującej się fasoli. Razem gotować około 30 minut.

Papryki oczyścić z gniazd nasiennych i pokroić w kostkę. Pomidora pokroić w ósemki. Szynkę pokroić w kostkę i podsmażyć na oliwie. Warzywa i szynkę dodać do wywaru. Następnie dodać koncentrat pomidorowy. Całość gotować około 15 minut.

Z mąki i masła przygotować zasmażkę. Zasmażkę oraz makaron dodać do gotującej się potrawy. Gotować 10 minut. Potrawę doprawić do smaku solą, pieprzem i majerankiem.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi

Makaronowe muszle ze szpinakiem i bryndzą [PRZEPIS]

Makaronowe muszle ze szpinakiem i bryndzą. Fot. Paweł Epler Składniki opakowanie makaronu duże muszle

ok. 3 kg pomidorów dobrej jakości

czerwona papryka

2 cebule

5 ząbków czosnku (lub mniej, jeśli ktoś nie lubi)

szklanka bulionu drobiowego

3 pęczki świeżego szpinaku lub dwa opakowania mrożonego

jajko

40 dag bryndzy owczej, kostka fety lub półtłusty twaróg

sól, pieprz

gałka muszkatołowa

ser do posypania - oscypek, dziugas, inny ulubiony

Wykonanie

Sos. Pomidory obrać ze skóry i pozbawić pestek. Paprykę upiec w piekarniku „na czarno”, wsadzić do miski, miskę przykryć szczelnie folią i po ostudzeniu obrać paprykę ze skóry. Cebulę i czosnek drobno posiekać. W garnku z grubym dnem rozgrzać 2 łyżki oleju, podsmażyć na nim cebulę i czosnek. Dodać obrane pomidory i bez pestek, obraną paprykę i chwilę poddusić. Po 15 minutach dolać bulion i zmiksować sos blenderem. Doprawić solą, pieprzem, szczyptą cukru i odrobiną cynamonu.

Nadzienie do makaronu. Szpinak przesmażyć na odrobinie oliwy, dodać ząbek czosnku, sól, pieprz i szczyptę gałki. Odstawić do ostudzenia. Dowolny ser zmiksować z solą, pieprzem, jajkiem i jednym ząbkiem czosnku. Dodać szpinak. Można zostawić szpinak w dużych kawałkach lub - tak jak ja - zmiksować wszystko na gładką pastę. Do pasty dodać garść startego sera, którym będziemy posypywać makaron. Wymieszać.

Na dno naczynia do zapiekania wylać sos, tak żeby przykrył dokładnie dno. Surowy makaron nadziać farszem. Makaron ułożyć na sosie. W miejsca między makaronem dolać sos. Foremkę przykryć folią aluminiową i wstawić do nagrzanego do 200 stopni piekarnika. Piec 20 min. Po tym czasie ściągnąć folię, makaron posypać serem i dać jeszcze na 10 minut do pieca. Wyciągnąć i odstawić na 10 minut, żeby lekko przestygło i masa się ściągnęła. Posypać ulubionymi ziołami, szczypiorkiem, rzeżuchą, kiełkami.

Przepis Agnieszki Delkowskiej, autorki bloga „Lady Kitchen”

Owocowy kurczak kukurydziany [PRZEPIS]

Owocowy kurczak kukurydziany. Fot. Dorota Wójcicka Składniki na kurczaka

kurczak (ok. 1,5 kg)

3/4 łyżki soli

2 łyżki majeranku

małe jabłko

4 sztuki śliwek kalifornijskich Owocowy dodatek 4 jabłka

ok. 10 sztuk śliwek kalifornijskich

Składniki na sos 100 g świeżej żurawiny

1/2 jabłka

2 łyżki miodu Wykonanie

Kurczaka umyć i osuszyć papierowym ręcznikiem. Sól wymieszać z majerankiem, natrzeć po wierzchu. Jabłko obrać, pokroić na grubą kostkę, dodać śliwki, nadziać kurczaka.

Włożyć do rękawa do pieczenia, wstawić do piekarnika nagrzanego do 180 stopni, piec ok. 1 i 1/2 godz.

Jabłka obrać, podzielić na ósemki, wyłożyć na patelnię. Dodać śliwki, przykryć pokrywką, udusić. Żurawinę na sos umyć, przełożyć do rondelka. Dodać drobno pokrojoną połowę jabłka, dusić pod przykryciem do miękkości. Dodać miód, wymieszać do jego rozpuszczenia. Krótko zmiksować blenderem.

Kurczaka podawać z duszonymi owocami i sosem żurawinowym.

Przepis Doroty Wójcickiej, autorki bloga „Daktyle w czekoladzie”

Zapiekanka mięsno-ziemniaczana [PRZEPIS]

Zapiekanka mięsno-ziemniaczana. Fot. Katarzyna Skuta Składniki 60 dag mięsa mielonego

ok. 7-8 większych ziemniaków

cebula

2 ząbki czosnku

szklanka soku pomidorowego

kminek

słodka mielona papryka

sól, pieprz

przyprawa do ziemniaków

duża łyżka masła

ok. pół szklanki mleka

ser żółty do posypania

Wykonanie

Cebulę posiekać, czosnek przecisnąć przez praskę. Poddusić razem na rozgrzanym oleju. Dodać mięso mielone i przyprawy. Na koniec wlać sok pomidorowy, zagotować pilnując, aby płyn nie odparował za bardzo.

Ziemniaki ugotować do miękkości w osolonej wodzie. Odcedzić. Dodać przyprawę do ziemniaków, masło i mleko. Ubić dokładnie tłuczkiem do ziemniaków. Konsystencja ma być lekka i puszysta (w razie potrzeby dolać mleka). Mięso rozłożyć w jednym dużym naczyniu żaroodpornym lub rozłożyć do 4 mniejszych na każdą porcję. Na mięsie rozłożyć ziemniaki, posypać je startym serem.

Potrawę zapiekać 25 minut w 180 stopniach.

Przepis Katarzyny Skuty

Zapiekanka makaronowa z kurczakiem, serem i pieczarkami [PRZEPIS]

Zapiekanka makaronowa z kurczakiem, serem i pieczarkami. Fot. Aleksandra Faiks Składniki pojedyncza pierś z kurczaka

40 dag makaronu

20 dag pieczarek

pół pora

20 dag sera żółtego

200 ml mleka

200 ml śmietany 18 proc.

łyżka mąki

Wykonanie

Makron ugotować al dente (lekko twardy). Przyprawionego solą i pieprzem kurczaka usmażyć, a pieczarki podsmażyć na maśle. Gdy będą miękkie, dodać pora i przez chwilę poddusić. Do podduszonych pieczarek i pora dolać mleka oraz łyżkę mąki. Wymieszać i dodać śmietanę. Dusić przez około 5-8 minut. Do naczynia żaroodpornego dać makaron i kurczaka. Wymieszać z sosem porowo-pieczarkowym. Na wierzch nasypać ser i dodać kilka pieczarek oraz kilka plasterków pora. Zapiekać około 20 minut w 180 stopniach.

Przepis Aleksandry Faiks

Makaron spaghetti z boczkiem i sosem pomidorowym [PRZEPIS]

Makaron spaghetti z boczkiem i sosem pomidorowym. Fot. Aleksandra Faiks Składniki makaron spaghetti

300 g boczku parzonego

500 ml domowego przecieru pomidorowego (do wymiany na kupny)

mała cebula

oliwa

pieprz cayenne, zioła prowansalskie

sól do makaronu

Wykonanie

Na oliwie podsmażamy pokrojony w kostkę boczek, dodajemy cebulkę. Makaron gotujemy zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

Gdy boczek będzie gotowy, dolewamy na patelnię sos pomidorowy i doprawiony pieprzem i ziołami prowansalskimi). Sosem polewamy ugotowany makaron.

Przepis Aleksandry Faiks Wypróbuj inne pomysły na pyszny obiad. Znajdziesz je TUTAJ.

DŁ - Nowy lokal z Corn Doggami