Glutenowy zawrót głowy! Poznaj 5 przepisów na pożywne dania na lato na bazie pszenicy

Jogurtowe placuszki z malinami i borówkami, truskawkowa kasza manna, makaron z bobem i cukinią, grillowany kurczak z letnią sałatką z kaszy bulgur i w końcu - cukinia faszerowana mięsem mielonym i kaszą kuskus. Zobacz pięć przepisów na pożywne dania na bazie pszenicy! Po prostu glutenowy zawrót głowy! Na śniadanie, obiad i kolację.

Bogate źródło węglowodanów złożonych, będących podstawowym paliwem dla naszego organizmu, błonnika pokarmowego oraz składników mineralnych. To pszenica, która jest ważnym elementem diety człowieka na całym świecie. Zboże to wykorzystywane jest do produkcji wielu produktów spożywczych, takich jak mąka, pieczywo, makarony, płatki śniadaniowe czy kasze. Włączenie ich do codziennego menu może urozmaicić wszystkie nasze posiłki w ciągu dnia.

Marta Wysogląd – dietetyczka, autorka bloga kulinarnego JemzDietetykiem.pl i ekspertka III edycji kampanii „Glutenowy zawrót głowy – obalamy mity, potwierdzamy fakty” proponuje przepisy z wykorzystaniem produktów i przetworów zbożowych na bazie pszenicy – na śniadanie, obiad i kolację.

Jogurtowe placuszki z malinami i borówkami (7-8 placuszków)

Jogurtowe placuszki z malinami i borówkami. Składniki 150 g jogurtu naturalnego

1 jajko

1 łyżka cukru

90 g mąki pszennej

pół łyżeczki proszku do pieczenia

50 ml mleka 2%

1 łyżka oleju rzepakowego

garść malin i borówek

garść orzechów włoskich

Wykonanie

Większą część jogurtu (ok. 130 g) jogurtu przelej do miski, dodaj jajko i za pomocą trzepaczki kuchennej wymieszaj. Dodaj cukier, mąkę, proszek do pieczenia, mleko i dokładnie wymieszaj do uzyskania konsystencji gęstej śmietany. Na patelni rozgrzej olej i smaż małe placuszki z obu stron po około 1 minucie, aż się lekko zarumienią. Gotowe placuszki polej pozostałym jogurtem (ok. 1 łyżka), posyp świeżymi owocami i posiekanymi orzechami.

Truskawkowa kasza manna (1 porcja)

Truskawkowa kasza manna. Składniki 250 ml mleka 2%

3 łyżki kaszy manny

garść truskawek (zostaw 2-3 do dekoracji)

pół łyżeczki miodu

garść orzechów laskowych

Wykonanie

Mleko wlej do rondelka i zagotuj. W międzyczasie truskawki wrzuć do wysokiej miski, dodaj miód i dokładne zblenduj. Kiedy mleko się zagotuje, wsyp kaszę manną i mieszaj cały czas, aż kasza zgęstnieje. Na koniec dodawaj po jednej łyżce zblendowanych truskawek i mieszaj. Gotową kaszę przełóż do miski, połóż kilka truskawek i posyp posiekanymi orzechami.

Makaron z bobem i cukinią (2 porcje)

Makaron z bobem i cukinią. Składniki 100 g makaronu pszennego

100 g bobu

pół małej cebuli

1 ząbek czosnku

1 mała cukinia (ok. 150 g)

2 plasterki sera żółtego

1 łyżka oleju rzepakowego

100 ml śmietanki 30%

natka pietruszki

sól, pieprz

Wykonanie

Makaron ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Bób wrzuć do gotującej się i osolonej wody i gotuj przez około 10 minut. Gotowy bób obierz ze skórki. Cebulę, czosnek obierz i posiekaj, cukinię pokrój na ćwiartki. Ser żółty pokrój w drobną kostkę lub zetrzyj na tarce. Na patelni rozgrzej olej, dodaj cebulę i smaż, aż się zeszkli. Następnie dodaj czosnek i smaż przez 40 sekund. Dodaj cukinię i duś przez 5 minut, aż cukinia zmięknie. Dodaj ugotowany i obrany bób. Wlej śmietankę, przypraw solą, pieprzem, wymieszaj i zagotuj. Dodaj ser

i wymieszaj, aż się rozpuści. Dodaj makaron i dokładnie wymieszaj. Całość posyp posiekaną natką pietruszki.

Grillowany kurczak z letnią sałatką z kaszy bulgur (1 porcja)

Grillowany kurczak z letnią sałatką z kaszy bulgur. Składniki 50 g kaszy bulgur

100 g piersi z kurczaka

pół pomidora

1 ogórek gruntowy

pół małej cebuli czerwonej

natka pietruszki

2 łyżki oleju rzepakowego

1 łyżeczka octu jabłkowego

sól, pieprz, tymianek

Wykonanie

Kaszę ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Pierś z kurczaka przekrój wzdłuż na dwa cienkie płaty. Polej z obu stron jedną łyżką oleju, przypraw solą, pieprzem i tymiankiem. Rozgrzej patelnię grillową i smaż kurczaka z obu stron po 5 minut. Pomidora pokrój w kostkę, ogórka obierz i pokrój w kostkę, cebulę i natkę pietruszki posiekaj. Do ugotowanej kaszy dodaj warzywa, jedną łyżkę oleju, ocet jabłkowy, sól, pieprz i wymieszaj.

Cukinia faszerowana mięsem mielonym i kaszą kuskus (1-2 porcje)

Cukinia faszerowana mięsem mielonym i kaszą kuskus. Składniki 1 większa cukinia

50 g kaszy kuskus

pół małej cebuli

1 ząbek czosnku

pół papryki

1 mały pomidor

50 g mięsa mielonego z kurczaka

1 łyżeczka koncentratu pomidorowego

2 plasterki sera żółtego

natka pietruszki

1 łyżka oleju rzepakowego

sól, pieprz

Wykonanie

Cukinię przekrój wzdłuż na dwie równe części. Łyżką wydrąż środek z pestkami i przełóż do miski na bok. Cukinię posól i odstaw na bok, aby puściła wodę. Kaszę ugotuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Cebulę, czosnek obierz i posiekaj, paprykę pokrój w kostkę. Pomidora sparz, zdejmij skórkę i pokrój w kostkę. Na patelni rozgrzej olej i zeszklij cebulę. Dodaj czosnek i smaż jeszcze przez 40 sekund. Dodaj mięso mielone, przypraw solą, pieprzem i smaż, rozdrabniając cały czas mięso drewnianą łyżką, aby nie powstały duże grudki. Dodaj paprykę i smaż jeszcze 1 minutę. Dodaj środek z cukinii, pomidora i gotuj do momentu, aż cała woda wyparuje. Pod koniec gotowania dodaj koncentrat pomidorowy, sól, pieprz i wymieszaj. Dodaj ugotowaną kaszę i ponownie wymieszaj. Z cukinii wylej wodę, przetrzyj ręcznikiem kuchennym i napełnij po brzegi farszem. Włóż cukinię do piekarnika nagrzanego na 180 stopni na 30 minut. W tym czasie ser żółty pokrój

w drobną kostkę lub zetrzyj na tarce. Po 30 minutach posyp cukinię serem i piecz jeszcze przez 2-3 minuty, aż ser się rozpuści.

Wideo Leczo warzywne. Przepis na obiad bez mięsa