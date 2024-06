Sałatki z bobem. Zobacz, co można przygotować z bobu [PRZEPISY]

Bób najczęściej gotujemy w osolonej wodzie i podajemy jako przekąskę w letnie popołudnia. Jeżeli znudził się Wam bób w saute, proponujemy dodać go do sałatek. Będzie pysznie!

Sałatka z bobem i sosem czosnkowym [PRZEPIS]

Wykonanie Liście botwinki umyć, osuszyć, porwać na mniejsze kawałki i ułożyć na talerzu. Mozzarellę pokroić w kostkę. Bób i mozzarellę wyłożyć na liście botwiny. Do słoika przełożyć jogurt grecki i majonez. Czosnek obrać, przecisnąć przez praskę prosto do słoika. Przyprawić solą i pieprzem i dokładnie wymieszać. Gotowym sosem polać sałatkę. Przepis Andżeliki Knop

Letnia sałatka z bobem [PRZEPIS]

Wykonanie Bób po ugotowaniu przestudzić i wyłuskać. Cebulkę pokroić drobno, ogórki kiszone w drobne plasterki lub kostkę. Pomidory obrać ze skórki, pokroić. Wszystko razem wymieszać, doprawić do smaku, skropić oliwą lub olejem lnianym i wstawić na jakiś czas do lodówki. Przepis Marty Góry

Pikantna sałatka z bobu i białej fasoli [PRZEPIS]

Wykonanie Bób wrzucić do gotującej się lekko osolonej wody z dodatkiem szczypty cukru, gotować około 15 minut. Odcedzić, wystudzić i obrać ze skórki. Bób dobrze się obiera kiedy jest jeszcze ciepły, gdy za bardzo obeschnie twardnieje i trudniej jest ściągnąć skórkę. Na patelni rozpuścić ok 2-3 łyżki masła klarowanego, obsmażyć drobno pokrojony czosnek i chili. Bób połączyć z białą fasolą oraz z masłem, wymieszać. Podawać ze świeżymi listkami rukoli. Przepis Agnieszki Sznajder, autorki bloga „Apetyczna babeczka”

Sałatka z bobem, roszponką i boczkiem [PRZEPIS]

Wykonanie

Bób ugotować w lekko osolonej wodzie do czasu aż będzie miękki. Wystudzić i obrać ze skórki. Boczek pokroić w kostkę, wrzucić na suchą patelnię i usmażyć, tak żeby był chrupki. Usmażony boczek odsączyć z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku. Szczypiorek drobno posiekać. Do dużej miski wrzucić roszponkę, bób, boczek i szczypiorek.

Z octu balsamicznego, oliwy truflowej i miodu przygotować sos. Polać nim sałatkę i dokładnie wymieszać. Doprawić do smaku solą i pieprzem, a po wierzchu posypać uprażonymi migdałami w płatkach.

Przepis Anny Loski