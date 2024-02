Hiszpańskie tapas. Zobacz przepisy na przekąski, które przeniosą Cię do gorącego południa

Tapas to smakowite przekąski, z których słynie Hiszpania. Te małe specjały są idealne do dzielenia się przy stole, a swoją różnorodnością i wyjątkowym smakiem zdobywają serca ludzi na całym świecie. Łączą w sobie mnogość form i aromatów z radością z celebracji wspólnych chwil. A do tego są banalnie proste w przygotowaniu! Paweł Perkowski, szef kuchni restauracji Bilbao zdradza, jak je przyrządzić i wyczarować kawałek Hiszpanii we własnej kuchni. Zobacz przepisy na: soczyste krewetki, smażone papryczki padron i kiełbaskę chorizo, duszoną w czerwonym winie i maśle.

Hiszpańskie tapas – mała przekąska na raz

Nazywane wizytówką hiszpańskiej kuchni tapas to małe porcje przeróżnych dań serwowane w restauracjach i barach. Ich pochodzenie związane jest z dawnym zwyczajem ochrony kieliszka wina przed owadami za pomocą… plasterka suchej kiełbasy. To właśnie stąd wzięła się nazwa „tapa” oznaczająca „pokrywkę”. Z biegiem czasu, kiełbasę służącą do przykrywania trunku, zaczęto łączyć z pieczywem i innymi dodatkami, tworząc – znane dziś na cały świecie – małe przekąski, które są nieodłącznym elementem kultury Hiszpanii.

– Tapas, zwykle podawane z napojami, to pretekst do spędzania czasu z bliskimi, dzielenia się jedzeniem i cieszenia swoim towarzystwem. Sposób ich serwowania, w postaci małych porcji, sprzyja próbowaniu wielu smaków w jednym czasie. Proste, świeże składniki, lokalne receptury i bogactwo małych kanapeczek, warzyw, omletów czy owoców morza doskonale odzwierciedlają różnorodność kuchni hiszpańskiej – mówi Paweł Perkowski, szef kuchni restauracji Bilbao, serwującej hiszpańską kuchnię.

Gambas con ajo, czyli krewetki smażone z dużą ilością czosnku

Gambas con ajo, czyli krewetki smażone z dużą ilością czosnku. Fot. materiały prasowe Hiszpański klasyk, w którym główną rolę grają soczyste krewetki smażone z dużą ilością czosnku. To danie jest znane z prostoty przygotowania i bogatego smaku, gdzie czosnek i oliwa z oliwek tworzą aromatyczną bazę. Składniki: ok. 400 g obranych, surowych krewetek

3-4 ząbki czosnku

4-5 łyżek oliwy z oliwek

cytryna

garść posiekanej, świeżej pietruszki

sól

opcjonalnie: świeża papryczka chili

Sposób przygotowania:

Oczyść krewetki, zostawiając ogonki. Osusz je ręcznikiem papierowym. Na patelni, na małej ilości oleju obsmaż krewetki. Gdy będą lekko obsmażone z obu stron, dodaj pokrojone w plasterki czosnek i – jeśli używasz – chili. Smaż do zeszklenia się czosnku, a następnie dodaj oliwę z oliwek i dopraw solą. Całość podsmażaj przez ok. minutę. Zdejmij patelnię z ognia, posyp krewetki świeżo posiekaną natką pietruszki i skrop sokiem z cytryny. Przełóż na talerzyk lub do głębokiej miseczki, obficie polewając sosem. Podawaj ze świeżą bagietką.

Smażone papryczki padron

Smażone papryczki padron. Fot. materiały prasowe Wyjątkowo prosta i szybka przekąska. Papryczki doskonale smakują samodzielnie, chwytane za ogonki, ale i świetnie komponują się z dobrymi serami, hiszpańskimi oliwkami czy grillowanymi mięsem. Większość z nich jest łagodna, ale niektóre mogą zaskoczyć ostrością! Składniki: 200 g świeżych papryczek padron

2-3 łyżki oliwy

gruba sól morska

Sposób przygotowania:

Papryczki umyj i osusz ręcznikiem papierowym. Na patelni rozgrzej oliwę na średnim ogniu. Dodaj papryczki i smaż je, mieszając od czasu do czasu, aż będą miały zrumienione, lekko brązowe plamki i zaczną pękać (około 4-5 minut). Wyłóż papryczki na talerz i posyp grubą solą morską. Podawaj na ciepło, od razu po przygotowaniu.

Chorizo al vino tinto – kiełbaski chorizo duszone w czerwonym winie i maśle

Chorizo al vino tinto – kiełbaski chorizo duszone w czerwonym winie i maśle. Fot. materiały prasowe Hiszpańska kiełbaska chorizo, duszona w czerwonym winie i maśle, z dodatkiem aromatycznych przypraw to przepis na klasyczny, pełen smaku tapas. Zredukowany sos idealnie sprawdzi się do maczania świeżego chleba. Składniki: 250 g pokrojonego w plasterki chorizo

1 szklanka czerwonego wytrawnego wina

20 g masła

2 ząbki czosnku

liść laurowy

do podania: świeża natka pietruszki

Sposób przygotowania:

Chorizo pokrój w plasterki o grubości ok. 3 mm. Na patelni rozgrzej oliwę, równo ułóż chorizo i smaż z obu stron, aż z kiełbaski wytopi się tłuszcz i plastry staną się chrupiące. Całość zalej winem, dodaj liść laurowy i całe obrane ząbki czosnku. Doprowadź do wrzenia, a następnie zmniejsz ogień i gotuj przez ok. 15 minut, aż sos zgęstnieje. Po tym czasie, dodaj masło, cały czas mieszając. Kiedy masło się rozpuści, przełóż chorizo do miseczki i udekoruj posiekaną natką pietruszki.

Tapas to doskonały sposób na wkroczenie do świata hiszpańskich smaków i dzielenie się przy stole z bliskimi. Dzięki nim poczujesz niepowtarzalny smak i atmosferę tamtejszej kuchni, a ich przygotowanie jest tak proste, że każdy sobie poradzi! Zobacz też:

Wideo Bułki z pieczarkami