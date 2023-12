Gazpacho, tortilla de patatas i patatas al cabrales, czyli Hiszpania na talerzu. Zobacz przepisy na dania z południa

Hiszpańska kuchnia to nie tylko pyszne potrawy, ale również okazja do odkrywania bogactwa kultury – nie tylko na talerzu. Eksperymentujmy w kuchni, dzielmy się smakami z bliskimi i czerpmy radość z jedzenia w prawdziwie hiszpańskim stylu! Na zdjęciu tradycyjna zupa gazpacho.

Każdy, kto odwiedził Hiszpanię, z pewnością zakochał się nie tylko w jej zabytkach i pięknych plażach, ale także w kuchni. Zachwyca prostotą, smakiem i nieoczywistymi połączeniami. Pełna słońca, aromatów i barw jest bogata w tradycje kulinarne i wyjątkowe składniki. Od świeżych ryb i owoców morza, przez soczyste warzywa i owoce po doskonałe sery i wędliny – poznaj dania, które przeniosą Cię w tętniące życiem uliczki Hiszpanii! Gazpacho, tortilla de patatas i patatas al cabrales – to klasyki hiszpańskiej kuchni.

Hiszpania, znana z pięknych plaż, zabytkowych miast, a także fascynujących tradycji, ma o wiele więcej do zaoferowania niż tylko wakacyjne atrakcje. To kraj, który doceniany jest przez smakoszy z całego świata dzięki swojej wyjątkowej i różnorodnej kuchni, pełnej smaku i aromatu.

Hiszpańska kuchnia to nie tylko jedzenie – to przede wszystkim sposób na życie, który celebruje wspólne posiłki, rozmowy i radość z jedzenia. Czerpie z lokalnych produktów, sezonowych składników i tradycyjnych receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Każdy region ma swoje charakterystyczne dania, jednak istnieją pewne potrawy, które stały się synonimem kuchni hiszpańskiej, niezależnie od miejsca.

– Nieodłączną częścią hiszpańskiej kultury kulinarnej są przyjacielskie spotkania i długo trwające kolacje, podczas których Hiszpanie cieszą się nie tylko jedzeniem, ale także swoim towarzystwem. Na stołach nie może wtedy zabraknąć klasycznych hiszpańskich przysmaków, takich jak orzeźwiające gazpacho z pomidorów czy tapas – małe przekąski, które umożliwiają delektowanie się różnorodnymi smakami, bez presji jedzenia pełnego obiadu. Smaki te z łatwością można przenieść do własnej kuchni i poczuć się jak na słonecznym Półwyspie Iberyjskim – mówi Paweł Perkowski, szef kuchni restauracji Bilbao.

Gazpacho – zupa wywodząca się z Andaluzji

Gazpacho – zupa wywodząca się z Andaluzji. Ta zupa ze świeżych, surowych pomidorów podawana na zimno to must-have hiszpańskiej kuchni. Podstawą gazpacho są dojrzałe w letnim słońcu pomidory, a także ogórki i papryka. Jest szczególnie popularne w gorące, letnie dni jako orzeźwiające i lekkie danie. Składniki: 1 kg dojrzałych pomidorów

1 mały ogórek

1 mała czerwona papryka

1 mała zielona papryka

1 średnia cebula

2 ząbki czosnku

3 łyżki octu winnego

50 ml oliwy z oliwek extra virgin

sól i świeżo mielony czarny pieprz

opcjonalnie: czerstwy chleb

Wykonanie gazpacho

Pomidory, ogórka, papryki, cebulę i czosnek umyj, obierz i pokrój na duże kawałki. Wszystkie składniki wrzuć do blendera (jeśli używasz chleba, namocz go wcześniej pod bieżącą wodą i dodaj do pozostałych składników). Zblenduj na gładką masę. Przypraw solą, pieprzem i octem winnym. W razie potrzeby dodaj trochę wody, aby uzyskać pożądaną konsystencję. Schładzaj w lodówce przynajmniej przez 1-2 godziny.

Gazpacho podawaj schłodzone, udekorowane kawałkami warzyw lub świeżymi ziołami.

Tortilla de Patatas – hiszpański omlet z ziemniakami i cebulą

Tortilla de Patatas – hiszpański omlet z ziemniakami i cebulą. Serce hiszpańskiej, domowej kuchni, czyli omlet z ziemniakami i cebulą. Serwowany na gorąco może być podawany na śniadanie, obiad czy kolację, a na zimno – jako tapas. Składniki: 2 średnie ziemniaki

oliwa z oliwek

1 cebula posiekana w piórka

50 g pokrojonej kiełbaski chorizo

4 jajka

½ pęczka pietruszki

Wykonanie

Ziemniaki obierz i pokrój w cienkie plasterki, a cebulę posiekaj w piórka. Na patelni rozgrzej oliwę, dodaj ziemniaki i cebulę. Smaż na małym ogniu do miękkości, ale nie doprowadź do zbrązowienia. W misce roztrzep jajka, dodaj przesmażone ziemniaki z cebulą oraz chorizo, posiekaną natką pietruszki i delikatnie wymieszaj. Przypraw solą. Na patelnię wylej masę jajeczną z ziemniakami. Smaż na wolnym ogniu, aż dolna strona się ładnie zarumieni, następnie delikatnie przewróć na drugą stronę. Smaż do zarumienienia się drugiej strony. Tortilla powinna być wilgotna w środku. Podawaj na ciepło lub na zimno.

Patatas al cabrales – klasyczne ziemniaki po hiszpańsku

Patatas al cabrales – klasyczne ziemniaki po hiszpańsku. Proste i pyszne, podawane na ciepło kawałki ziemniaków to hiszpański klasyk. W tej wersji ziemniaczki serwowane są z sosem z sera Cabrales, który jest intensywnym, dojrzewającym niebieskim serem pochodzącym z Asturii w północnej Hiszpanii. Składniki: 500 g ziemniaków woskowych

oliwa z oliwek

100 g błękitnego sera Cabrales (lub innego intensywnego sera pleśniowego)

100 ml śmietany kremówki

sól do smaku

Wykonanie

Ziemniaki obierz i pokrój w duże, nieregularne kawałki. Gotuj w lekko osolonej wodzie przez około 5 minut, tak aby były półtwarde. Odcedź i porządnie odciśnij w ręcznik papierowy z nadmiaru wody. Na głębokiej patelni rozgrzej oliwę i smaż ziemniaki, aż staną się złote i chrupiące. Możesz je przygotować również w piekarniku – na nieprzywierającą blachę wylej nieco oliwy z oliwy i wymieszaj w niej kawałki ziemniaków. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni przez 40-50 min, co jakiś czas je obracając, aby się równomiernie przypiekły. Oprósz solą.

W rondelku podgrzej lekko śmietankę, dodaj do niej pokruszony ser i mieszaj, aż ser się rozpuści, a składniki dokładnie połączą. Ziemniaczki podawaj z sosem z błękitnego sera, na wierzchu lub obok. Hiszpańska kuchnia to nie tylko pyszne potrawy, ale również okazja do odkrywania bogactwa kultury – nie tylko na talerzu. Eksperymentujmy w kuchni, dzielmy się smakami z bliskimi i czerpmy radość z jedzenia w prawdziwie hiszpańskim stylu!

