Wiosenne i letnie sałatki, które zawsze warto przygotować. Zobacz przepisy

Wiosna i lato to czas na pyszne, zdrowe sałatki. Zobacz nasze propozycje na sałatki, które są nie tylko smaczne, ale i zdrowe. Wybierzesz sałatkę z bobu czy ciecierzycy? Z fasolką szparagową czy szpinakiem? A może sałatkę nicejską, o której Gordon Ramsay mówił, ze to najlepsza sałatka pod słońcem? Zobacz przepisy.

Szybka sałatka z ciecierzycy z kozim serem, burakami i papryką

Szybka sałatka z ciecierzycy z kozim serem, burakami i papryką. Fot. Aleksander Zachuta Składniki ciecierzyca z puszki (ugotuj samodzielnie jeśli masz chwilkę czasu )

pomidorki koktajlowe

gotowane buraki czerwone (oczywiście lepiej ugotować samemu, ale mogą być już gotowe ze sklepu)

kolorowa papryka

suszone morele (najlepsze są te ciemne)

kozi ser

kiełki do ozdoby Składniki na sos: odrobina miodu wymieszanego z sokiem z cytryny Dodatkowo

szklane naczynie lub kilka mniejszych, np. dużych kieliszków lub szklanek, w których stworzysz modne monoporcje Wykonanie:

Odcedź i opłucz ciecierzycę, przesyp na dno szklanej miski. Teraz kolejno układaj przekrojone na pół lub cztery części pomidorki, pokrojone w drobne słupki warzywa i buraki. Na wierzch poukładaj kruszony kozi ser i ozdabiaj pokrojonymi w paski suszonymi morelami. Ozdób mikro ziołami (listkami) lub kiełkami. Polej na sam koniec odrobiną sosu - miodem z sokiem z wyciśniętej cytryny.

Przepis Aleksandra Zachuty

Sałatka z fasolką szparagową

Sałatka z fasolką szparagową. Fot. materiały prasowe Składniki na sałatkę:

15 dag fasolki szparagowej zielonej lub żółtej

2 jaja Fermy Drobiu Jokiel rozmiar M lub L

1 mała czerwona cebula

2 pomidory

1 ziemniak

kilka kropli oliwy

nać pietruszki

sól i pieprz do smaku Wykonanie

Fasolkę oczyszczamy wykrawając ogonki, a następnie wrzucamy do osolonego wrzątku i gotujemy na półmiękko. Jaja gotujemy na twardo, obieramy ze skorupki i bardzo drobno kroimy. To samo robimy z cebulą i ugotowanym ziemniakiem. Wszystko mieszamy. Następnie myjemy pomidory, każdego kroimy na osiem części i dorzucamy do sałatki. Dodajemy kilka kropli oliwy, doprawiamy solą, pieprzem i posypujemy natką pietruszki.

Sałatka nicejska

Sałatka nicejska. Fot. materiały prasowe Składniki 1 główkę sałaty rzymskiej lub mieszanka sałat

500 g ziemniaków

250 g fasolki szparagowej

20 dag tuńczyka z puszki

2 jaja Fermy Drobiu Jokiel rozmiar M lub L

150 g pomidorów lub pomidorków typu cherry

4 łyżki czarnych oliwek

1 cebula

1 łyżka octu winnego

4 łyżki oliwy

1 łyżka musztardy Dijon lub francuskiej

zioła prowansalskie, sól, pieprz

Wykonanie

Młode ziemniaki gotujemy w mundurkach. Fasolkę gotujemy i kroimy na kawałki. Sałatę myjemy pod bieżącą wodą. Cebulę obieramy i kroimy na cienkie talarki, a każdego pomidora na osiem kawałków lub pomidorki na pół. Układamy na dnie miski liście sałaty, rozdrobnione warzywa i kawałki tuńczyka. Jajka gotujemy na twardo, obieramy ze skorupki, kroimy i kładziemy na wierzchu. Następnie przygotowujemy sos, mieszając ocet winny z oliwą, musztardą, szczyptą ziół prowansalskich, pieprzem i solą. Sałatkę skrapiamy gotowym sosem i dekorujemy oliwkami.

Sałatka z arbuzem, rukolą i ogórkiem

Sałatka z arbuzem, rukolą i ogórkiem. Fot. materiały prasowe Składniki 100 g rukoli

200 g pomidorów koktajlowych

200 g ogórka zielonego

50 g sera blue

100 g arbuza

miód

50 g orzechów włoskich Sos: 3 łyżki musztardy dijon

1 łyżka płynnego miodu

1 łyżeczka soku z cytryny

2 łyżeczki oliwy z oliwek

szczypta soli

szczypta pieprzu

Wykonanie

Na rukoli ułożyć przekrojone na połówki pomidorki koktajlowe oraz pokrojonego w półksiężyce ogórka i w kostkę arbuza bez pestek. Na patelni rozgrzać miód i wysypać orzechy włoskie. Intensywnie mieszać, żeby się nie przypaliło i po zarumienieniu wysypać na talerz wyłożony papierem, schłodzić. W tym czasie w słoiku wymieszać składniki na sos.

Na sałatkę skruszyć ser blue, schłodzone orzechy w karmelu i na końcu polać sosem.

Kolorowa sałatka z orzechami pekan i jajkami przepiórczymi

Kolorowa sałatka z orzechami pekan i jajkami przepiórczymi. Fot. materiały prasowe Składniki: 2 garści miksu sałat

1 garść rukoli

8 jajek przepiórczych

1 mała czerwona cebula

70 g orzechów pekan Bakalland

50 g chrupiącej sałatki z żurawiną Bakalland

2 awokado

1 limonka

1 łyżeczka octu winnego

3 łyżeczki oleju rzepakowego

pół łyżeczki musztardy Dijon

sól i pieprz do smaku

Wykonanie

Jajka gotujemy na twardo, odstawiamy do wystudzenia. W osobnym naczyniu układamy miks sałat, rukolę, czerwoną cebulę pokrojoną w piórka, awokado pokrojone w kostkę i wszystko delikatnie mieszamy. Następnie obieramy jaka i kroimy na połówki, układamy na sałacie. W osobnym naczyniu przygotowujemy sos: mieszamy olej, musztardę i wyciśnięty sok z limonki. Doprawiamy solą i pieprzem do smaku. Gotową sałatkę polewamy sosem na chwilę przed podaniem.

Sałatka z młodego bobu z serem i miętą

Sałatka z młodego bobu z serem i miętą. Fot. materiały prasowe Składniki: 0,5 kg młodego bobu

50 g orzeszków piniowych

½ pęczka świeżej mięty

100 g sera żółtego (np. Gouda MSM Mońki)

50 ml oleju lnianego

1 łyżka soku z cytryny

1 łyżeczka miodu gryczanego

szczypta grubo zmielonego pieprzu

Wykonanie:

Bób umyć, osuszyć i wyłożyć do miski. Jeżeli bób jest nie jest młody, należy go krótko obgotować w osolonej wodzie, odcedzić ostudzić i obrać z łupiny. Do bobu dodać podprażone na suchej patelni orzeszki, posiekaną miętę i pokrojony w kostkę ser.

Olej lniany połączyć z sokiem z cytryny, miodem i pieprzem. Polać sałatkę dressingiem i wymieszać.

Sałatka z kaszą orkiszową i szynką dojrzewającą

Sałatka z kaszą orkiszową i szynką dojrzewającą. Fot. materiały prasowe Składniki: 1 saszetka kaszy orkiszowej (np. Halina)

4 plastry włoskiej szynki dojrzewającej

10 szt. pomidorków koktajlowych

1 łodyga selera naciowego

1/4 czerwonej papryki

6 szt. czarnych oliwek

1/2 małej czerwonej cebuli

1 garść rukoli

10 liści bazylii

1 łyżka soku z cytryny

3 łyżki oliwy z oliwek

sól i pieprz

Wykonanie:

Kaszę ugotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu i ostudzić.

Seler i cebulę posiekać w piórka, pomidorki pokroić w ćwiartki, paprykę w drobną kostkę. Szynkę porwać w mniejsze kawałki.

Wszystkie składniki oraz rukolę i bazylię wymieszać w misce, doprawić solą, pieprzem i sokiem z cytryny. Na koniec dodać oliwę i jeszcze raz wymieszać.

Sałatka ze szpinakiem, serem, orzechami i figami

Sałatka ze szpinakiem, serem, orzechami i figami. Fot. materiały prasowe Składniki opakowanie świeżego szpinaku

opakowanie świeżej roszponki

4 dojrzałe figi

150 g sera koziego lub fety

2 jabłka

200 g orzechów włoskich

opakowanie pieczywa do odpieku (np. Dan Cake) Składniki na dip

4-5 łyżek miodu

2 łyżki musztardy francuskiej

3-4 łyżki oliwy z oliwek

świeża bazylia oraz tymianek

sól i pieprz do smaku

2 łyżki soku z cytryny Wykonanie

Szpinak, roszponkę, jabłka i figi umyć i osuszyć. Orzechy rozłupać i pozostawić w dużych kawałkach. Ser pokroić w kostkę jeśli to feta lub zestrugać, jeśli to ser kozi. Jabłka pokroić na cienkie piórka, a figi w ćwiartki. Pieczywo podgrzać w piekarniku aż do zrumienienia. Po wyciągnięciu lekko ostudzić, a następnie pokroić na małe krążki. W miseczce wymieszać składniki na dip, czyli miód, musztardę, oliwę, sok z cytryny, oraz posiekane drobno zioła i przyprawy. Odstawić na 15 minut do lodówki, aby smaki mogły się odpowiednio połączyć.

W dużej misie sałatkowej ułożyć najpierw roszponkę i liście szpinaku. Na nich rozłożyć pokrojone pieczywo, na każdą kromeczkę położyć pokrojony ser. Następnie dodać pokrojone owoce oraz orzechy i całość polać przygotowanym dipem. Zobacz też:

Wideo Obiady z pieczarkami