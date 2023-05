Tiramisu – przepisy. Słynny włoski deser z alkoholem lub bez. Zobacz, jak zrobić tiramisu. Pomysły na tiramisu

Jeden z najpopularniejszych południowych przysmaków – włoskie tiramisu, na stałe zagościł w naszych domach. Nie każdy jednak wie, że ten popularny deser jest bardzo prosty do samodzielnego przygotowania w domu. Nasączony kawą oraz aromatycznym alkoholem biszkopt, przykryty kremową warstwą serka mascarpone to obowiązkowa baza, występująca we wszystkich wariantach tego specjału. Zobacz przepisy na tiramisu, które Cię zachwycą.

Włoskie tiramisu to rewelacyjny deser bez pieczenia! Zobacz nasze propozycje na różne wariacje tego włoskiego specjału.

Poniżej znajdziesz przepisy na różne tiramisu:

Szybki deser tiramisu

Tiramisu z malinami

Tiramisu mocno cytrynowe

Truskawkowe tiramisu z migdałami

Tiramisu bez alkoholu

Tor tiramisu dla dorosłych – mocno alkoholowy

Szybki deser tiramisu [PRZEPIS]

Szybki deser tiramisu. Składniki: 250 g serka mascarpone

1 opakowanie Mascarpino - mix do mascarpone Delecta

okrągłe biszkopty

filiżanka zaparzonego espresso

30 ml amaretto

175 ml zimnego mleka

4 płaskie łyżki kakao Wykonanie

Na początek zmiksować mix do mascarpino z serkiem mascarpone i mlekiem. Nałożyć trochę kremu do pucharków. Następnie wymieszać espresso z likierem amaretto. Po dokładnym wymieszaniu czas na biszkopty, które zanurzyć we wzmocnionym espresso i ułożyć na kremie. Posypać całość kakao i nakładać kolejne warstwy, aż do wyczerpania składników.

Prawda, że mało skomplikowane? Smacznego!

Tiramisu z malinami [PRZEPIS]

Tiramisu z malinami. Wyraziste kakao, kremowa, serowa konsystencja i kwaskowaty smak świeżych owoców – to kwintesencja popularnego włoskiego deseru, który bardzo łatwo przygotujemy także w naszym domu. Wystarczy biszkopt, kostka do pieczenia, zmielony twaróg, bita śmietana i kilka innych dodatków, by wyczarować wypiek, który będzie wspaniale wyglądać i smakować. By poszczególne słodkie warstwy były dobrze widoczne, najlepiej serwować go w wysokich, przezroczystych szklankach lub deserowych pucharkach. Składniki: ser 3-krotnie mielony – 300 gramów

żółtka - 2 sztuki

cukier puder - 100 gramów

mała cytryna - 1 sztuka

kostka do pieczenia Kasia - 60 gramów

śmietanka 30% - 250 mililitrów

kawa rozpuszczalna – 1 łyżka

likier kawowy - 1 łyżka

cukier - 2 łyżeczki

okrągłe biszkopty - 30 sztuk

maliny

Wykonanie

Kasię utrzeć z cukrem pudrem i żółtkami. Cytrynę umyć i zetrzyj z niej skórkę.

Kawę zalać szklanką gorącej wody, dodać cukier i wymieszać. Gdy przestygnie, wymieszać z likierem.

Śmietankę ubić na sztywno. Masę żółtkową wymieszać z serem, łyżeczką skórki ze startej cytryny skórki i ubitą śmietanką.

W otrzymanym ponczu kawowym moczyć biszkopty i ułożyć po kilka na dnie każdego z pucharków.

Na biszkoptach ułożyć część masy serowej i warstwę malin. Przykryć ponownie masą serową i moczonymi w ponczu biszkoptami.

Całość przykryj resztą masy serowej. Oprósz kakao i udekoruj owocami i biszkoptami.

Włoskie tiramisu mocno cytrynowe [PRZEPIS]

Włoskie tiramisu mocno cytrynowe. Pyszna, orzeźwiająca, ale przede wszystkim zaskakująca wersja włoskiego tiramisu – idealna na ciepłe dni. Niewątpliwą zaletą tego deseru jest fakt, że wykonuje się go bez pieczenia. Możemy go szybko przygotować w domu, by poczuć smak słonecznych Włoch. Tiramisu, tradycyjnie w okrągłej formie, obecnie podawane jest w rożnych kształtach – w Polsce popularnością cieszy się serwowany w pucharkach. Składniki: 400 g sera mascarpone Mlekpol

20 biszkoptów lady fingers

6 łyżek likieru cytrynowego typu limoncello

3 żółtka

80 g cukru pudru

1 cytryna

2 łyżki kakao

Wykonanie:

Sparzyć i wyszorować cytrynę, zetrzeć skórkę i wycisnąć łyżeczkę soku. Żółtka ucierać z cukrem pudrem przez około 8 minut. Następnie stopniowo dodawać mascarpone, łyżka po łyżce, dalej mieszając. Dodać sok i skórkę z cytryny. Ponownie wymieszać.

Do głębokiego talerza wlać likier. Biszkopty pokroić na pół i maczać w likierze. W szklankach ułożyć warstwę biszkoptów, następnie krem cytrynowy, znów biszkopty, krem, biszkopty, krem. Posypać kakao. Wstawić do lodówki na minimum 5 godzin.

Truskawkowe tiramisu z migdałami [PRZEPIS]

Truskawkowe tiramisu z migdałami. Składniki: 1 opakowanie okrągłych biszkoptów

2 jaja

1 opakowanie serka mascarpone

5 łyżek cukru pudru

5 łyżek gorzkiego kakao

½ szklanki wody

100g migdałów Bakalland

½ kg truskawek

gorzka czekolada lub listki mięty

Wykonanie

Migdały uprażyć na suchej patelni i zostawić do wystudzenia. Truskawki umyć i obrać z szypułek, a kakao rozcieńczyć w gorącej wodzie.

Utrzeć żółtka z cukrem pudrem i wymieszać z serkiem mascarpone. Następnie ubić białka na sztywno i bardzo delikatnie połączyć z masą, aby otrzymać puszysty krem.

Biszkopty zanurzyć na 3 sekundy w roztworze gorzkiego kakao wymieszanego z wodą, ułożyć na dnie szklanki i przekładać kremem z mascarpone, migdałami oraz truskawkami. Czynności te powtarzać 2-3 razy (w zależności od wysokości szklanki/pucharka).

Całość odstawić do lodówki na 2 godziny. Przed podaniem posypać kakao lub pokruszoną gorzką czekoladą i udekorować świeżą miętą.

Tiramisu bez alkoholu [PRZEPIS]

Tiramisu bez alkoholu. Słynny włoski deser w wersji dla dzieci to świetna propozycja dla każdego małego łasucha. Z dodatkiem gorzkiego kakao oraz malin bądź truskawek tworzy pyszną kompozycję smakową idealną dla każdego fana słodkości.

Składniki (5-6 pucharków): 2 żółtka jaj "O"

100 ml wody Mama i ja

50-60 g cukru

250 g serka mascarpone

gorzkie kakao

biszkopty

maliny lub truskawki Wykonanie:

Zagotować 50 ml wody i rozpuścić w niej cukier. Chwilę gotować, aż powstanie syrop. W międzyczasie zagotować pozostałą wodę razem z 2 łyżkami kakao, dobrze wymieszać do połączenia. Odstawić do ostudzenia.

Żółtka ubić na puszysto (5-6 minut) i dolewać gorący słodki syrop, ciągle miksując. Dodać serek mascarpone i wszystko razem ubijać przez 1-2 minuty.

Przygotować pucharki. Biszkopty zamoczyć z obu stron w kakao i ułożyć na dnie. Dodać krem, owoce, znowu biszkopty, krem i owoce - aż do wykorzystania wszystkich składników. Obsypać kakao, udekorować. Schłodzić w lodówce 2h.

Tort tiramisu dla pełnoletnich. Mocno alkoholowy [PRZEPIS]

Tort tiramisu dla pełnoletnich. Mocno alkoholowy. Fot. Agnieszka Węgrzyn Składniki na biszkopt

9 jaj (1 jajo – 4 dag cukru, 3 dag mąki)

36 dag cukru

27 dag mąki tortowej

szczypta soli do piany

1/2 łyżeczki kwasku cytrynowego

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia Składniki na masę 50 dag serka mascarpone

6 żółtek

1/4 szklanki cukru

1 cukier wanilinowy

0,5 litra śmietanki 36% Składniki na poncz około 1 litr mocnej kawy z ekspresu

szklanka likieru amaretto

ciemne gorzkie kakao Wykonanie

Biszkopt. Do białek dodać szczyptę soli i ubić pianę. Pod koniec ubijania dodać cukier i ubijać dalej. Na koniec ubijania dodać kwasek cytrynowy rozpuszczony w 3 łyżeczkach zimnej wody. Wbić żółtka, delikatnie wymieszać. Mąkę przesiać z proszkiem do pieczenia i powoli wymieszać z przygotowaną masą. Piec w temperaturze 150-170 stopni. Po 30 minutach trochę podkręcić płomień i piec dalsze 20-30 minut. Pozostawić chwilę w otwartym piekarniku, po czym wyjąć.

Ciasto ostudzić. Najlepiej biszkopt upiec dzień wcześniej przed planowanym przygotowaniem tortu. Przygotowane ciasto pokroić na trzy blaty.

Żelatynę rozpuścić w małej ilości gorącej wody. Ubić żółtka (w temp. pokojowej) z cukrem i cukrem wanilinowym na białą puszystą masę. Powoli mieszając dodawać rozpuszczoną żelatynę. Następnie, stopniowo dodawać mascarpone i żółtka, ubijając aż wszystko ładnie się połączy. Osobno ubić na sztywno śmietankę. Przygotowaną śmietankę powoli i delikatnie wymieszać z kremem.

Wykonanie tortu. Każdą warstwę biszkoptu nasączyć mocno kawą z amaretto, posmarować masą i posypać przez sitko kakao. Na wierzchu też posmarować masą i obsypać grubszą warstwą kakao.

Przepis Agnieszki Węgrzyn z Głogoczowa

