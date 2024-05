Olej słonecznikowy, lniany, rzepakowy – zobacz czym się różnią i co w sobie kryją

Olej rzepakowy – drogocenne kwasy Omega

Który rodzaj oleju zawiera ich najmniej? Właśnie olej rzepakowy. Przykładowo, w porównaniu do cieszącej się bardzo dużą popularnością oliwy z oliwek – aż dwa razy mniej. Ponadto Polacy, w odniesieniu np. do mieszkańców krajów śródziemnomorskich, jedzą także bardzo małe ilości ryb, będących źródłem korzystnych dla zdrowia kwasów Omega-3 . Muszą więc uzupełniać niedobory tych tłuszczów przy pomocy innych źródeł pokarmowych. I znowu - doskonałym źródłem tych kwasów jest właśnie olej rzepakowy” – dodaje ekspertka.

Olej słonecznikowy. Bogaty w witaminę E

- Olej słonecznikowy to bardzo dobre źródło kwasów tłuszczowych Omega-6, które wykazują pozytywny wpływ na działanie naszego serca. Charakteryzuje się on także bardzo niską zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych, a więc wpisuje się w światowe zalecenia dotyczące spożycia tłuszczów w diecie. Zdecydowanie lepiej wykorzystywać go w swojej kuchni w potrawach przygotowywanych na zimno, unikając smażenia i podgrzewania na nim dań, przez co mógłby on stracić swoje składniki odżywcze” – podkreśla Niegowska.

Na szeroką skalę zaczął być produkowany w Anglii, a następnie w Rosji. Jest on drugim najczęściej wybieranym przez Polaków olejem. Nie bez przyczyny - olej słonecznikowy ma szerokie zastosowanie w kuchni. Natomiast, co ważne dla naszego zdrowia, charakteryzuje się także bardzo dużą zawartością kwasów tłuszczowych Omega-6 oraz największą zawartością witaminy E - nazywaną „witaminą młodości” - spośród wszystkich najpopularniejszych olejów.

Olej lniany – doskonały na zimno

Olej lniany dużą popularnością cieszył się już w starożytnej Grecji oraz Rzymie.

Produkowany jest z nasion lnu, w których zawartość tłuszczu oscyluje na poziomie 45%, a są to przede wszystkim korzystne dla zdrowia kwasy Omega-3 i Omega-6. Pozyskiwany w bardzo niskiej temperaturze, po otwarciu musi być przechowywany w miejscu bez dostępu światła i powietrza, najlepiej w lodówce. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od 4⁰ do 10⁰C, a maksymalny czas przechowywania to ok. 3 miesiące.

Olej lniany.

Olej lniany jest bardzo wskazany do spożycia w codziennej diecie. Wykazuje właściwości korzystne dla zdrowia, przede wszystkim dzięki wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych.

- Należy jednak pamiętać o przechowywaniu go w chłodnym i zaciemnionym miejscu - jest to ważne, gdyż na skutek działania promieni słonecznych kwasy tłuszczowe Omega-3 gwałtownie się utleniają. Nie powinno się go podgrzewać ani smażyć na nim potraw – można go natomiast wykorzystywać np. do sałatek, surówek, sosów czy innych dań podawanych na zimno – mówi Iwonna Niegowska.