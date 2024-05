Zdrowy grill. Jak nie czuć się źle po majówkowym grillowaniu? Zrezygnujmy z tłustych kiełbas i karkówki

Istnieje co najmniej kilka sposobów, by potrawy z grilla były zdrowsze i nie obciążały naszego przewodu pokarmowego. I wbrew pozorom nie chodzi wyłącznie o zamianę składników na zdrowsze. Jak nie czuć się źle po grillu? Podpowiada dietetyczka Anna Janiszewska-Janowicz z Grupy LUX MED.

Przedsezonowe czyszczenie grilla to podstawa

Pierwszą zasadą, jaką koniecznie należy wdrożyć, by nasze grillowanie było zdrowsze, to odpowiednie przygotowanie i wyczyszczenie grilla. Spalony, zaschnięty tłuszcz z poprzedniego sezonu może być źródłem substancji kancerogennych, dlatego należy go usunąć zarówno przed pierwszym rozpaleniem rusztu w sezonie, jak i przed każdym kolejnym.

- Zwracajmy także uwagę, aby nie umieszczać potraw bezpośrednio nad ogniem, ponieważ to także powoduje powstawanie szkodliwych dla zdrowia substancji. Dużo lepiej będzie użyć specjalnych tacek lub naczyń. Jednocześnie ważny jest sam czas grillowania – nie przedłużajmy go, ponieważ potrawy staną się suche, ciężkostrawne i stracą swoje wartości odżywcze – tłumaczy Anna Janiszewska-Janowicz.