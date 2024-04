Marynaty na grilla i nie tylko! Zobacz, jak zrobić pyszne marynaty do mięs, ryb i warzyw [PRZEPISY]

Majówka za pasem, a wraz z nią – sezon grillowy. To dla wielu z nas czas pełen spotkań na świeżym powietrzu w gronie rodziny, przyjaciół czy znajomych. Razem z pierwszymi, gorącymi promieniami słońca, na ruszt trafiają soczyste steki, aromatyczne kiełbaski i świeże warzywa. Kluczem do udanego grillowania jest jednak odpowiednie przygotowanie wszystkich składników. A tajemnicą sukcesu – marynowanie. Sprawdź przepisy na marynatę cytrusowo-ziołową, marynatę z miso i miodu oraz ostrą marynatę z mango i chili.

Majówkowy urlop to nie tylko doskonała okazja do wypoczynku i chwil relaksu, ale także czas, gdy przenosimy kuchnię na zewnątrz. Wiele osób nie wyobraża sobie długiego weekendu bez spotkania z rodziną i przyjaciółmi przy grillu. Ale oprócz aspektu towarzyskiego, to właśnie pyszne jedzenie gra wtedy pierwsze skrzypce. Jak je przygotować, aby zachwycić gości wspaniałym smakiem? Odpowiedzią jest marynowanie!

Marynowanie – co warto wiedzieć?

Marynowanie to sposób przygotowania składników, który polega na zanurzeniu, polaniu czy posmarowaniu mięsa, ryb lub warzyw marynatą – specjalnie przygotowaną mieszanką oleju, ziół i przypraw. Pozwala nadać produktom nie tylko intensywnego smaku, ale także zachować ich soczystość w trakcie obróbki termicznej oraz zredukować szkodliwe aspekty grillowania. Przykładowo, użycie dobrej jakości oliwy z oliwek, soku z cytryny i wszelkich ziół, a następnie zamarynowanie jedzenia przez minimum 30 minut w lodówce może zmniejszyć powstawanie HCA (amin heterocyklicznych – szkodliwych dla zdrowia związków powstających w mięsie na skutek procesu grillowania w wysokiej temperaturze) nawet o 90%!

Dobrej jakości marynaty są wartościowym źródłem antyoksydantów, które mogą pomóc zrekompensować te niekorzystne efekty. Oprócz tego marynowanie pozwala skrócić czas obróbki termicznej.

– Marynowanie to nie tylko świetna metoda na przygotowanie mięsa. Równie dobrze sprawdza się ono w przypadku roślinnych alternatyw, takich jak tofu, seitan czy tempeh. Te produkty naturalnie mają dość neutralny smak, dzięki czemu doskonale przyjmują wszelkie aromaty przypraw i ziół. Warto zaznaczyć, że zamiana chociaż części produktów odzwierzęcych na roślinne będzie korzystna dla naszego zdrowia. Badania wskazują, że włączenie roślinnych źródeł białek do diety ma korzyści na naprawdę wielu płaszczyznach. Zresztą, im bardziej kolorowa i zróżnicowana dieta, tym lepiej! Jeśli dopiero zaczynamy przygodę z np. tofu, zadbajmy o mocno aromatyczną i pełną smaków umami marynatę. To klucz do sukcesu – przekonuje Natalia Dziok, dietetyczka i ekspertka marki FoodSaver.

W misce, pojemniku, a może próżniowo? Jak marynować?

Do najpopularniejszych sposobów marynowania bez wątpienia należą marynowanie w misce czy w woreczku strunowym. W obu przypadkach należy jednak zwrócić uwagę na to, aby składniki były szczelnie zamknięte. Marynując w naczyniu, dobrym pomysłem jest użycie folii spożywczej, aby dokładnie zabezpieczyć jego górną część przed kontaktem z powietrzem, które spowalnia proces i może wpływać na świeżość produktów.

Ostatni, a jednocześnie najdłuższy krok, to czekanie.

Produkty spożywcze, a przede wszystkim mięso, powinny odstać w lodówce od kilku do nawet kilkunastu godzin, aby wszystkie smaki mogły się porządnie „przegryźć”.

Pod względem zdrowotnym szczególnie istotne jest, żeby marynować zawsze w warunkach chłodniczych lodówki! Nie zostawiamy zamarynowanego mięsa na stole w kuchni czy na zewnątrz przy grillu.

Dobrze jest je także pokroić na mniejsze kawałki. Dzięki temu większa powierzchnia będzie chłonąć marynatę, a mięso na grillu będzie potrzebowało mniej czasu – a im krócej smażone, tym lepiej.

Choć tradycyjne metody marynowania w naczyniu czy woreczku strunowym mają swoje zalety, ciekawym rozwiązaniem jest jeszcze opcja marynowania próżniowego, po którą sięga coraz więcej osób. Wszystkie składniki umieszcza się w specjalnej folii lub torebce, z których następnie usuwane jest powietrze za pomocą zgrzewarki próżniowej. Co więcej, taki sprzęt często wyposażony jest w wężyk, który umożliwia odsysanie powietrza również z dedykowanych pojemników czy wytrzymałych worków, z których po dokładnym umyciu można wielokrotnie korzystać.

– Pozwala to na zdecydowanie szybsze i lepsze przenikanie marynaty w strukturę produktu. Efektem jest nie tylko intensywniejszy smak i aromat, ale także znaczne skrócenie potrzebnego czasu marynowania – z kilkunastu godzin do zaledwie kilku minut. Dodatkowo, eliminacja powietrza zapobiega rozwojowi bakterii, dzięki czemu produkty zachowują swój smak, kolor oraz świeżość nawet do pięciu razy dłużej niż w przypadku klasycznego przechowywania. A to szczególnie ważne przy planowaniu posiłków na kilka dni do przodu czy w przypadku niepogody i konieczności przełożenia grilla. Pakowanie próżniowe to więc nie tylko sposób na szybsze marynowanie, ale również prosta metoda, aby ograniczyć marnowanie żywności – mówi Natalia Dziok, dietetyczka i ekspertka marki FoodSaver.

Marynata cytrusowo-ziołowa

Pełna cytrusowej świeżości z aromatycznymi nutami ziół, które rozwijają się podczas grillowania. Doskonale sprawdzi się do delikatnego mięsa kurczaka, ryb oraz warzyw takich jak cukinia, bakłażan czy papryka.

sok i skórka z 1 pomarańczy,

sok i skórka z 1 cytryny,

1/4 szklanki oliwy z oliwek,

1 łyżka posiekanego świeżego rozmarynu,

1 łyżka posiekanego świeżego tymianku,

2 ząbki czosnku, przeciśnięte,

do smaku: sól i świeżo mielony pieprz.

Marynata z miso i miodu

Wyjątkowe połączenie, które łączy bogaty, umami smak pasty miso ze słodyczą miodu oraz delikatną ostrością imbiru. Świetnie pasuje do drobiu, czerwonego mięsa, a także bakłażana czy cukinii. 3 łyżki pasty miso (jasnej lub ciemnej),

2 łyżki miodu,

1/4 szklanki soku pomarańczowego lub jabłkowego,

1 łyżka oleju sezamowego,

1 łyżka startego świeżego imbiru,

2 ząbki czosnku, przeciśnięte przez praskę.

Ostra marynata z mango i chili

Aromatyczna i pełna smaku marynata z egzotycznym twistem, która najlepiej komponuje się z kurczakiem, krewetkami, rybami czy tofu. Łączy słodycz dojrzałego mango z pikanterią wyrazistego chili.

1 dojrzałe mango, obrane i zmiksowane,

1/4 szklanki soku z limonki,

1/4 szklanki oleju roślinnego,

1 łyżeczka czerwonej pasty curry lub pasty chili,

1 łyżka posiekanej świeżej kolendry,

sól do smaku. Polecamy też przepisy na tradycyjnego grilla: