Przepisy na grilla. Pyszne ryby z grilla na różne sposoby [PRZEPISY]

Ryby z grilla oprócz tego, że są zdecydowanie mniej kaloryczne i zdrowsze dla naszego organizmu to również wymagają zdecydowanie krótszej obróbki termicznej. Jak wybrać dobrą rybę na grilla? Najwyższą jakość ryb gwarantuje zakup całych sztuk – a nie gotowych już porcji, np. w formie filetów. Możemy wtedy dokładnie ocenić ich świeżość i jakość. Ważny jest również sposób samego przechowywania produktu. Dobrą i sprawdzoną metodą jest pakowanie próżniowe, które nieco wydłuża okres zachowania świeżości ryby.

Zobaczcie przepisy na ryby z grilla!

Ryby z grilla: łosoś grillowany w marynacie cytrynowej [PRZEPIS]

Wykonanie Czosnek, tymianek i bazylię posiekać. Wyciśnięty sok z cytryny połączyć z olejem. Łososia pokroić na 6 porcji, przełożyć do miski. Posypać czosnkiem, ziołami i pieprzem, polać marynatą. Wstawić na dwie godziny do lodówki. Osączyć, osolić, poukładać na folii aluminiowej (brzegi podnieść). Grillować 10 minut. Udekorować zieleniną i cytryną. Można polać lekkim sosem. Przepis Marii Szymczak

Ryby z grilla: szaszłyk z łososiem i warzywami [PRZEPIS]

Wykonanie Filet pociąć w dużą kostkę. Łyżkę oleju wymieszać z sosem sojowym i miodem. Dodać łyżkę soku z cytryny. Do marynaty włożyć rybę i odstawić na kilka minut. Ziemniaki pokroić na nieduże kawałki. Ugotować na półtwardo i odcedzić. Papryki pokroić na kawałeczki, a cukinie na cienkie paseczki. Przygotować patyczki do szaszłyków i nabijać na nie łososia, kawałki ziemniaków, papryki oraz złożone w harmonijkę paski cukinii. Całe szaszłyki posmarować pozostałym olejem. Usmażyć na grillu. Przepis Janiny Czai

Ryby z grilla: łosoś z grilla na warzywnej tortilli z sosem koperkowym [PRZEPIS]

Wykonanie Łososia doprawić solą, pieprzem i odstawić do lodówki. Wszystkie warzywa pokroić w cieniutkie paseczki, połączyć z sosem koperkowym, wyłożyć na tortille i zwinąć. Łososia natłuścić olejem i grillować na tacce, a tortille z warzywami podgrzać na grillu. Podawać z sosem koperkowym.

Ryby z grilla: grillowany łosoś w curry na kuskusie z pomidorami i kolendrą [PRZEPIS]

Wykonanie

Filety z łososia podzielić na mniejsze kawałki i wrzucić do miski. Dodać startą skórkę z limonki, sok z limonki, sól, pieprz i curry. Całość delikatnie wymieszać i odstawić na pół godziny.

W międzyczasie zrobić sałatkę. Z pomidorów wyciąć gniazda nasienne i resztę pokroić w kostkę. Cebulę i papryczkę pokroić w drobną kostkę. Kolendrę drobno posiekać. Wszystkie składniki wymieszać, doprawić solą i pieprzem. Rozgrzać patelnię grillową i smażyć łososia po 5 minut z każdej strony. Przygotować kuskus. Do miseczki wsypać kuskus i zalać go gorącą wodą w stosunku 1:1, przykryć pokrywką i zostawić na 5 minut. Po tym czasie lekko posolić i wymieszać (kuskus powinien wchłonąć całą wodę).

Na talerzu ułożyć kuskus, na nim łososia i na wierzchu sałatkę.

Przepis Magdaleny i Stanisława Romków