Ciasto z truskawkami. TOP 10 przepisów naszych Czytelników [PRZEPISY]

Ogórki małosolne – przepisy. Lato to dobry czas na przygotowanie ogórków małosolnych. To ogórki gruntowe, które kisi się bardzo szybko: najwyżej trzy-cztery dni. Mamy dla was przepisy na szybkie klasyczne ogórki małosolne, ogórki ukiszone w jeden dzień, ogórki kiszone w kamiennych garnku oraz ogórki małosolne na sucho! Zobaczcie przepisy!