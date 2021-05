Przepisy na grilla. Chleb nadziewany serem żółtym i masłem czosnkowym [PRZEPIS]

Chleb z grilla? Dlaczego nie! Kiełbasa, kaszanka, karczek czy skrzydełka – to produkty, które tworzą klasyczne, grillowe menu. Nie pozwól jednak, aby nuda zagościła w twoim ogrodzie! Chcesz zaskoczyć swoich gości? Zaproponuj im coś, co nie tylko zachwyci podniebienia, ale i zwróci uwagę swoją niebanalną formą. Przedstawiamy przepis na chleb faszerowany serem żółtym i masłem czosnkowym. Coraz częściej staramy się szukać niebanalnych i ciekawych dań, które urozmaicą dość tradycyjne, grillowe menu. Nie każdy przecież jest amatorem mięsnych potraw – warto mieć to na uwadze komponując zestaw przekąsek. Szybka i efektowna potrawa, która nie tylko pięknie się prezentuje, ale jest również świetnym pretekstem do… integracji! Nadziewany chleb możesz przygotować zarówno w piekarniku, jak i bezpośrednio na grillu. Dodaj do niego ulubione zioła: świeżą bazylię, oregano, rozmaryn czy nawet szczypior.



Wykonanie

Czosnek wycisnąć przez praskę, wymieszać z masłem, doprawić solą i pieprzem, dodać zioła. Chleb naciąć wzdłuż i wszerz (tak, aby powstały romby). Należy jednocześnie uważać, aby nie przeciąć spodu bochenka. W nacięcia głęboko wcisnąć masło czosnkowe i pokrojony w paski żółty ser. Można ułatwić sobie tę czynność – rozcięcia możemy delikatnie rozchylać długim nożem. Chleb zwinąć w folię aluminiową i zapiekać w temperaturze ok. 180 stopni przez 20 minut. Następnie rozwinąć folię i znów włożyć do piekarnika na około 10 minut, do momentu zarumienienia się skórki.

Faszerowany chleb można przygotować również na grillu, należy jednak pamiętać o tym, aby szczelnie owinąć go folią aluminiową, a czas pieczenia dostosować do temperatury i chrupkości, jaką chcemy uzyskać.