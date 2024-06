Kwasy OMEGA-3. Ryby nie są jedynym ich źródłem – tego nie wiesz o nienasyconych kwasach tłuszczowych!

Czym są kwasy omega-3?

Kwasy omega-3 należą do grupy niezbędnych organizmowi do prawidłowego funkcjonowania nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), a konkretnie do wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. W tej grupie są także kwasy: EPA, DHA i ALA.

Kwasy OMEGA-3. Gdzie naturalnie występują?

Niedobory kwasów omega-3 w diecie mogą doprowadzić do wielu chorób narządu wzroku, np. zwyrodnienia plamki żółtej. Żeby tego uniknąć powinniśmy włączyć do swojego codziennego jadłospisu odpowiednie produkty. Największe naturalne źródła kwasów tłuszczowych to:

Kwasy OMEGA-3 nie lubią podgrzewania

Jak inaczej można dostarczyć do organizmu kwasy omega-3?

Zapotrzebowanie naszego organizmu na kwasy omega-3 jest bardzo duże. Według Instytutu Żywności i Żywienia, należy dziennie przyjmować ok. 1/2 g tych związków. By dopełnić swoją dietę i dodatkowo zadbać o wzrok, dobrze jest wybrać suplementy z kwasami tłuszczowymi, których zażywanie rekomenduje między innymi Polskie Towarzystwo Okulistyczne (PTO). Szczególnie polecane jest to osobom na diecie bezrybnej, wegetarianom oraz weganom. Warto sięgać po wygodne rozwiązanie, jakim jest zażywanie kapsułek (np. Ocuvite Complete). Oprócz kwasów omega-3 w ich składzie znajdziemy dodatkowo witaminy (C i E), a także luteinę, zeaksantynę i cynk. Odpowiednio dobrane składniki pomagają w utrzymaniu prawidłowego widzenia oraz chronią komórki przed stresem oksydacyjnym.

Choć kwasy omega-3 znajdziemy w wielu na co dzień spożywanych produktach, zapotrzebowanie na te związki jest na tyle duże, że oprócz stosowania diety bogatej we wspomniane składniki, powinniśmy dodatkowo je suplementować. Wprowadzenie tych kilku zasad do swojego życia już teraz, sprawi, że oczy odwdzięczą nam się pokazując to, co najpiękniejsze.