Wiosna w kuchni! Rzodkiewka czy szczypiorek? Szparagi czy kalarepa? Poznaj sezonowe warzywa, których nie możesz przegapić!

Sezonowo znaczy zdrowo

Świeże, aromatyczne i pełne składników odżywczych nadają daniom wspaniały smak i korzystnie wpływają na funkcjonowanie naszego organizmu. - Nie zapominajmy, że nasze ciało przystosowuje się do różnych warunków pogodowych i w naturalny sposób domaga się zmian w codziennym menu – podkreśla Jarosław Korman, dyrektor handlowy firmy Eisberg. – Gdy nadchodzi wiosna, chętnie rezygnujemy z sycących i rozgrzewających dań zimowych, na rzecz potraw lżejszych, mniej kalorycznych, ale za to bogatych w witaminy i minerały. Sezonowe warzywa i owoce odgrywają w nich kluczową rolę.

Wiosenna odnowa z nowalijkami

- Nowalijki to świetny sposób na wprowadzenie niezbędnej porcji witamin i minerałów do naszego jadłospisu – mówi Jarosław Korman. – Wspomogą nas w pokonaniu wiosennego przesilenia, podniosą odporność i przywrócą witalność życiową. Spożywane na surowo nie tracą swoich bezcennych właściwości. Zwróćmy jednak uwagę, żeby korzystać z produktów od sprawdzonych dostawców, którzy dbają, aby warzywa nie były naszpikowane sztucznymi składnikami. Szczególnie pestycydy i nawozy azotowe kumulują się w zbyt szybko hodowanych rzodkiewkach, sałatach, szczypiorku czy ogórkach.

Nie przegap pory na szparagi

Szparagi to typowe warzywo sezonowe. Ich miłośnicy czekają na nie z utęsknieniem, bowiem smakiem szparagów możemy delektować się tylko raz w roku, od kwietnia do czerwca. Mogą być przygotowywane na wiele różnych sposobów. Idealnie komponują się z innymi warzywami w sałatkach i kremowych zupach. Pysznie smakują z sosem winegret lub holenderskim. Nadają się do gotowania, blanszowania, grillowania, zapiekania. Są niskokaloryczne i lekkostrawne, a zawarty w nich glutation pomaga oczyścić wątrobę z toksyn.