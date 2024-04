Nowalijki – zobacz, czy warto je jeść. Jakie dania przygotować z nowalijek? [PORADNIK DIETETYKA]

Czym są nowalijki i jak odpowiednio przygotować je do spożycia?

Nowalijki to pierwsze, wiosenne warzywa uprawiane w szklarniach, czyli:

rzodkiewka

sałata

pomidor

ogórek

nać pietruszki

rzeżucha

szczypior

dymka

młoda marchew

- Warzywa szklarniowe w porównaniu do tych rosnących w ogrodzie mają mniejszą zawartość witamin i minerałów, m.in. dlatego, że nie mają bezpośredniego kontaktu ze słońcem – tłumaczy mówi Natalia Chybińska, dietetyk, catering dietetyczny Kukuła Healthy Food. - To wpływa także na mniej intensywny smak i zapach w porównaniu do warzyw ogrodowych.

Warto również pamiętać, że część dostępnych aktualnie nowalijek pochodzi z cieplejszych krajów Unii Europejskiej. Są uprawiane w podobnych warunkach jak w Polsce, ale zbiera się je we wczesnym etapie dojrzewania i dopiero w Polsce są poddawane szybkiemu, sztucznemu dojrzewaniu. - Do uprawy wiosennych warzyw wykorzystywane są nawozy mineralne, głównie azotowe, których resztki usuwamy dzięki dokładnemu myciu. W celu dokładniejszego wypłukania warto namoczyć je na 30 min w roztworze wody z octem. Usuwaniu azotanów sprzyja również obieranie nowalijek - mówi Natalia Chybińska.