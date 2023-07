Pyszne sałatki. TOP 12 najlepszych, prostych sałatek [PRZEPISY]

Tutaj znajdziecie przepisy na pyszne sałatki:

Warzywa nie powinny pojawiać się na stołach jedynie w formie niewielkiej porcji surówki do obiadu. Wystarczą odrobina chęci i garść inspiracji, by włączanie większej ilości warzyw do codziennego jadłospisu szybko weszło w nawyk. Dzień rozpoczęty gęstym koktajlem z pewnością będzie udany. Potem na scenę wkraczają sałatki. Są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje.