Dania z brokułami w roli głównej. TOP 10 przepisów z brokułami naszych Czytelników

Zobacz przepisy na dania z brokułami:

Zieleń na talerzu jest zawsze mile widziana, szczególnie kiedy mamy do dyspozycji świeże warzywa. Któż potrafi przejść obojętnie obok straganów zastawionych plonami pól i ogrodów? A wśród nich brokuły, z których można wyczarować wiele wspaniałych dań! Brokuł jest to roślina jednoroczna należąca do rodziny kapustowatych, uważana za przodka kalafiora. Prawdopodobnie pochodzi z Cypru. Był powszechnie uprawiany w starożytnej Grecji i Rzymie, pod nazwą cyma.

Pierwsze informacje o brokule pochodzą z 1560 roku, kiedy to prawdopodobnie został on sprowadzony z Półwyspu Apenińskiego do Francji, a następnie rozpowszechnił się w całej Europie docierając na Wyspy Brytyjskie w XVIII wieku. Do Stanów Zjednoczonych trafił poprzez osadników włoskich, gdzie w 1920 roku w Brooklynie powstała pierwsza towarowa plantacja brokuła. Największe uprawy w Europie znajdują się w Hiszpanii, we Włoszech, Francji i Polsce!

Jedzmy brokuły na zdrowie!