Prosta tarta z brokułami i sosem jajeczno-śmietanowym [PRZEPIS]

Stowarzyszenie ,,Koło Gospodyń w Białce” powstało w lutym 2011 roku, liczy 22 członkinie. Działa na terenie gminy Maków Podhalański. Panie polecają tartę z brokułami. Watro od czasu do czasu zjeść to warzywo. Brokuł jest to roślina jednoroczna należąca do rodziny kapustowatych, uważana za... przodka kalafiora. Największe uprawy w Europie znajdują się w Hiszpanii, we Włoszech, Francji i Polsce!

Składniki na spód tarty

25 dag mąki

2 żółtka

1/2 kostki miękkiej margaryny

płaska łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżki śmietany 18 proc.

Składniki na farsz

brokuły

200-250 ml śmietany 18 proc.

3 jajka

sól, pieprz

Wykonanie

Ciasto. Zagnieść ciasto i włożyć do lodówki przynajmniej na godzinę.

Farsz. Duży brokuł podzielić na cząstki i wrzucić na wrzątek na 2 minuty (można użyć mrożonego, lekko go rozmrażając, nie gotować).