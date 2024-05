Goście wpadają z zaskoczenia? Żaden problem! Szybkie, grillowe przekąski załatwią sprawę. Zobacz przepisy

Paryżanka z grilla

Paryżanka z grilla. Fot. materiały prasowe

Przygotowując się do niespodziewanej imprezy warto wykorzystywać proste rozwiązania. Znakomitym pomysłem na ekspresowe i smaczne grillowanie są podpieczone na ruszcie bagietki. To świetna baza do zrobienia przepysznych propozycji na szybko, które idealnie sprawdzą się na letnie upały. Wystarczy przeciąć bagietkę na pół, dodać plasterek zgrillowanego bakłażana, paprykę, ser feta i pyszna przekąska gotowa.

Dobrym dodatkiem do dań mięsnych rodem z Francji będzie też podpieczona bułeczka z plastrem sera camembert prosto z grilla, łyżeczką sosu z żurawiny i… gotowe!