Czas na grilla. Kiełbasa nadziewana z sosem chimichurri przeniesie cię do Argentyny [PRZEPIS]

Parilla to rodzaj grilla o formie żeliwnej, prostokątnej kratki, ustawionej na palenisku. Jest on wykorzystywany w Argentynie, gdzie grilluje się podczas rodzinnej biesiady zwanej asado. Mamy dla was przepis pozwalający przenieść się na przyjęcie w południowoamerykańskim ogrodzie!

Argentyna słynie z wysokojakościowych mięs, a grillowane potrawy zajmują tam szczególne miejsce. Asado można z kolei określić mianem symbolu zarówno kulinarnej biegłości, jak i podejścia do życia Argentyńczyków. Podczas tej biesiady mistrzem ceremonii jest asador zajmujący się rozpaleniem ognia i doglądaniem mięsa, a w wolniejszym czasie zabawianiem gości rozmową.

W kraju Maradony podczas grillowania w roli pierwszoplanowej występuje mięso, rzadko spotyka się przystawki w postaci sałatek, makaronu czy ziemniaków. Najczęściej jedynymi dodatkami są chleb i tradycyjny ziołowy sos chimichurri, który zyskał popularność na całym świecie. Wykorzystuje się go szczególnie do dań pieczonych i grillowanych.

– Grillowanie zwykle kojarzy się nam bardzo tradycyjnie, tymczasem to doskonała okazja do eksperymentowania – mówi Anna Burak z firmy Dobrowolscy. – W naszym przepisie dwie dobrze znane wędliny, połączone ze sobą i wzbogacone sosem, zmieniają swoje oblicze i sprawiają, że popołudnie przy grillu staje się prawdziwą kulinarną przygodą. A egzotycznego posmaku dodaje sos chimichurri.