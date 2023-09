Skąd wziął się „gorący pies”? Poznajcie historię hot-dogów!

Hot-dogi, który zwykle kojarzą nam się z amerykańską budką z fast-foodami, tak naprawdę pochodzą z Niemiec. Tradycyjne, francuskie, w cieście kukurydzianym - sposobów na przygotowanie pysznych bułek z kiełbaskami są dziesiątki! Poznajcie kilka ciekawostek dotyczących hot-dogów oraz porady, jak najlepiej je przygotować!

Niemieckie parówki w Ameryce!

Geneza powstania hot-dogów sięga aż 1478 roku, gdy we Frankfurcie nad Menem powstały pierwsze parówki. Inna z historii głosi, że to rzeźnik Johann Georghehner w 1600 roku wynalazł kiełbaski dachsund, czyli jamniki, które stały się popularne w Niemczech, a następnie wraz z imigrantami przybyły do Stanów Zjednoczonych. Wśród nich był niejaki Charles Feltman, który w 1871 roku na Coney Island otworzył pierwszą budkę, w której serwował frankfurterki w bułce maślanej.

„Kupujcie jamniki, póki są gorące”

Nietypowa nazwa smakołyku wiąże się z kolejną ciekawą legendą. Podczas meczu polo Harry Stevans próbował sprzedawać parówki w bułkach, krzycząc „Kupujcie jamniki, póki są gorące”. Jego rysownik nie był jednak pewny, jak zapisuje się „dachsund”, dlatego na plakacie napisał po prostu: „hot-dog”. Wraz z upływem lat, hot-dog ewoluował i stawał się coraz bardziej popularny. Dziś ma nawet swoje święto, który przypada 4 lipca. Z tego powodu organizuje się konkursy jedzenia na czas – rekordzista pochłonął w ciągu 10 minut aż 69 sztuk!

Wydobyć smak hot-doga

Klasyczny hot-dog to pyszna i prosta przekąska, która bazuje na prostych składnikach: bułce, parówce lub kiełbasce, kilku warzywach i sosie.

Mimo prostej receptury, do dziś powstaje mnóstwo wariacji na temat hot-doga. W Tajlandii możemy spotkać się z corn-dogiem, czyli parówką w cieście kukurydzianym, smażoną na głębokim tłuszczu, która serwowana jest na patyku.

Kalifornijska wersja zwana danger-dog bazuje na kiełbasie owiniętej w bekon z dodatkiem grillowanej cebuli oraz sosu chili con carne.

Paryski hot-dog podawany jest w bagietce, zapiekany z serem, a jego smak podkreśla sos grzybowy.

W Meksyku spotkamy się z parówką umieszczoną w chlebie talera, w którym znajduje się ponadto awokado, cebula, majonez i świeży ser.

My proponujemy Wam przepis na naszą polską, pikantną wersję „gorącego psa”!

Pikantny domowy hot-dog [PRZEPIS]

Składniki podłużna bułka posypana makiem

parówka wołowa

świeży pomidor

pikle

cebula biała

papryczki jalapeno

sos piri-piri (Tarsmak)



Wykonanie

Bułkę nacinamy do połowy i wrzucamy do rozgrzanego na 180 stopni piekarnika na ok. 10 min. W tym samym czasie wkładamy parówkę do wrzącej wody. Ugotowaną wkładamy do środka bułki, dodajemy pokrojonego w plasterki pomidora, dorzucamy pikle, pokrojoną w kostkę cebulę i mały kawałeczek papryczki jalapeno. Całość polewamy sosem piri-piri.

Najłatwiejsze sypane ciasto ze śliwkami na świecie