Rozgrzewająca, prosta zupa z dyni z dodatkiem gałki muszkatołowej, świeżego imbiru i chili [PRZEPIS]

Składniki

średnia dynia

2 małe cebule

chilli

olej

½ kubka śmietany

sól i pieprz

gałka muszkatołowa

kawałek świeżego imbiru

sól do smaku

grzanki

Wykonanie

Dynię i cebulę obrać, pokroić i podsmażyć na złoty kolor. Podlać wodą, dodać chilli, gałkę muszkatołową, odrobinę imbiru (startego na tarce), sól i pieprz do smaku. Gotować do miękkości, uważając przy tym żeby dynia się nie rozgotowała.

Zupę zblendować, następnie nabrać trochę zupy do osobnego naczynia i zmiksować z śmietaną. Wlać do zupy, zagotować. Doprawić jeszcze do smaku. Podawać z grzankami.