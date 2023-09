Suszone grzyby - co warto o nich wiedzieć, jak suszyć i przechowywać grzyby, żeby w pełni wydobyć ich smak i aromat [PORADNIK]

Grzyby składają się głównie z wody, ale są ciężkostrawne

Faktem jest, że świeże grzyby składają się w ponad 90 procentach z wody. Nieliczni jednak wiedzą, że grzyby zawierają wiele cennych aminokwasów oraz składników mineralnych, takich jak wapń, selen, fosfor, potas, miedź, cynk, jod czy mangan. Mitem jest zatem stwierdzenie, że grzyby leśne są bezwartościowe dla naszego organizmu. Pamiętajmy jednak, że zawierają one chitynę (wielocukier) – która jest niestrawna dla człowieka i tylko niewielka część białka może być rozłożona przez soki trawienne. Prawdą więc jest, że grzyby zalegają w żołądku dłużej niż inne produkty. Aby wyeliminować ryzyko poczucia niestrawności, nie zapominajmy o odpowiednim przygotowaniu grzybów przed spożyciem: dokładnym rozdrobnieniem oraz ugotowaniem. Należy pamiętać, że surowe grzyby są ciężkostrawne i mogą wywołać bardzo silne zaburzenia żołądkowe.

Suszone grzyby w kuchni

Grzyby suszone możemy wykorzystywać w kuchni w ten sam sposób, jak świeże. Grzyby suszone są dostępne przecież przez cały rok! Wystarczy zalać je uprzednio przegotowaną wodą i odstawić na ok. 30 minut. Ważne, aby nie zanurzać ich we wrzącej wodzie, ponieważ grzyby stwardnieją. Leśny susz świetnie sprawdzi się zarówno jako tradycyjny dodatek do kapusty, gulaszu czy barszczu, jak i składnik mniej popularnych potraw np. francuskiego quiche.