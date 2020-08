Przepisy na grzyby: z czym najlepiej łączyć grzyby? [PORADNIK, PRZEPISY]

Bez grzybów świat zup nie byłby taki sam. Aromatyczne kremy z borowików to absolutny kanon jesiennego menu. Ciekawym sposobem na urozmaicenie gamy smakowej zupy grzybowej jest dodanie odrobiny sosu sojowego. Warto także wykorzystać więcej niż jeden gatunek, dzięki czemu efekt końcowy zachwyci bogatą kompozycją smaków. – Zupy grzybowe najlepiej smakują pod postacią kremu. Idealnie aksamitną konsystencję uzyskamy dodając w trakcie miksowania kilka łyżek serka topionego – mówi Ewa Polińska z MSM Mońki. Ponadto tuż przez podaniem możemy posypać zupę startym serem żółtym i zapiec kilka minut w piekarniku, na wzór tradycyjnej francuskiej zupy cebulowej.

Dania przygotowane z grzybów przede wszystkim nie powinny stronić od masła. Jest to bez wątpienia najlepszy tłuszcz, który podkreśli ich aromat i wzbogaci smak potraw. To właśnie na maśle przyrządzamy prawdziwki i kurki. Doskonałym dodatkiem do tego szybkiego i przepysznego dania jest także podsmażona na złoto cebulka, sól, pieprz i odrobina świeżego koperku. Przygotowane w ten sposób grzyby to także baza dla innych prostych i apetycznych dań, takich jak omlet, jajecznica czy risotto.

Grzyby lubią kremówkę

Innym obowiązkowym dodatkiem do grzybowych specjałów jest śmietanka kremówka. To za jej sprawą powstają delikatne sosy, które serwować można praktycznie z każdym daniem obiadowym. Zarówno tradycyjne dania obiadowe, jak i makarony polane odrobiną wykwintnego, grzybowego sosu odsłaniają swoje nieznane dotąd oblicze.

Kremowy sos to także sposób na szybką zapiekankę, która doskonale smakuje z różnymi gatunkami serów i świeżymi ziołami.

Grzyby lubią sól i pieprz

Nawet najpyszniejszy dodatek kulinarny wymaga przypraw, by odkryć pełnię swojego smaku. Grzyby nie obejdą się przede wszystkim bez soli i czarnego pieprzu. Dodając przyprawy nie można przesadzić. Zbyt dużo odmiennych aromatów może przytłumić naturalny smak grzybów.

Umiejętne przyprawianie to także sposób na włączenie grzybów do menu osób o wrażliwszym żołądku. Rozmaryn, tymianek, majeranek, cząber, kminek, jałowiec sprawiają, że grzyby stają się bardziej lekkostrawne, a jednocześnie cechują się intensywniejszym smakiem. Gotowe dania grzybowe można również posypać świeżą natką pietruszki lub koperkiem.

Przepis na schab z kurkami

Składniki