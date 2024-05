Chciał kraść samochody spod lotniska w Krakowie Balicach i... zupełnie się pogubił

Oficer dyżurny z Komisariatu policji w Zabierzowie został powiadomiony o ujęciu przez pracowników Służby Ochrony Lotniska mężczyzny, który próbował ukraść samochód zaparkowany na terenie lotniska w Balicach. We wskazany rejon został wysłany patrol. Na miejscu policjanci zastali pracowników SOL z ujętym mężczyzną, którym okazał się 38-latek z powiatu oświęcimskiego.

Funkcjonariusze ustalili, że złodziej na lotniskowym parkingu próbował w pierwszej kolejności uruchomić zaparkowanego tam meleksa, a jak mu nie wyszło, to zabrał się za kradzież kolejnego auta. Wówczas złapał za klamkę audi, którego drzwi były otwarte, a wewnątrz znalazł kluczyki i próbował nimi uruchomić pojazd. Okazało się jednak, że są to kluczyki od… garażu i ta kradzież też mu nie wyszła. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera parkingowego monitoringu.

W trakcie dalszych czynności policjanci rozpoznali 38-latka jako sprawcę kradzieży sklepowej, do której doszło dzień wcześniej w sklepie spożywczym z sąsiedniej gminy. Fakt ten, w trakcie dalszych czynności, potwierdziło przeszukanie torby sportowej, którą mężczyzna miał przy sobie. Znajdował się tam bowiem cały skradziony z tego sklepu łup. Były to głównie papierosy i alkohol, na łączną kwotę niemal 1200 złotych. Złodziej został zatrzymany i trafił do policyjnej celi.