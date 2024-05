Karabiny i miny. Nielegalny arsenał odkryty w Myślenicach. Kolekcjoner ma problemy

Zatrzymanemu mężczyźnie został postawiony zarzut z art. 109 c Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami, za który grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat. Obecnie trwają czynności z udziałem biegłych sądowych, których opinia da odpowiedź na pytanie, czy podejrzany dopuścił się czynu z art. 171 KK (wytwarzanie lub obrót substancjami niebezpiecznymi) oraz 263 par. 2 KK (posiadanie broni palnej lub amunicji bez zezwolenia). Kolekcjonerowi może grozić kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Uwaga na niewybuchy!!!

W przypadku znalezienia niewybuchu czy amunicji należy natychmiast powiadomić Policję, a do czasu przybycia funkcjonariuszy zabezpieczyć to miejsce i nie dopuścić, by inne osoby nieświadome zagrożenia naraziły się na niebezpieczeństwo. Następnie policjanci będą zabezpieczać takie znalezisko do czasu przyjazdu specjalistycznego patrolu saperskiego, który zabierze amunicję czy niewypały do detonacji lub zneutralizuje je na miejscu.