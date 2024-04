Przysmaki kuchni ukraińskiej, które warto znać. Popularne ukraińskie przekąski, które zrobisz w kilka chwil

Zobacz przysmaki kuchni ukraińskiej:

Sało

Ikra - kawior

Ozory wieprzowe z sosem chrzanowym

Kuchnia ukraińska – dowiedz się więcej

Jeżeli chcecie lepiej poznać smaki kuchni ukraińskiej i ugotować coś oryginalnego – zachęcamy po sięgnięcie do książki „Mamuszka”. Jej autorka, Olja Hercules, zamieściła tam ponad 100 przepisów z różnych regionów Europy Wschodniej: od Baku po Morze Czarne, od Kijowa po Kazachstan.

Mamuszka

Kuchnia ukraińska ma bardzo bogatą historię i oferuje różnorodne dania. Tamtejsze potrawy zachwycają ciekawymi smakami i aromatami. Kuchnia Ukrainy znana jest przede wszystkim z wielkiej doskonałości i zróżnicowania potraw, a to ze względu na mnogość wpływów, jakie wywarła na nią kuchnia rosyjska, polska, niemiecka i turecka.

Olia Hercules - autorka bestsellerowej książki kulinarnej „Mamuszka. Od Lwowa do Baku”.

Autorka książki, Olia Hercules, pochodzi z położonego nad Dnieprem miasta portowego Kachowka, dorastała w greckiej części Cypru, a teraz mieszka i pracuje w Londynie. Szkoliła się w prestiżowej Leiths School of Food and Wine, a potem terminowała w wielu znakomitych restauracjach (m.in. u Ottolenhiego). Doceniona przez krytyków, media i klientów jest z w tej chwili jedną z najbardziej popularnych szefowych kuchni i autorką bestsellerowej książki kulinarnej „Mamuszka. Od Lwowa do Baku”, nagrodzonej prestiżową Fortnum and Mason Award.